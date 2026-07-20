La segona estrella d'Espanya també s'ha aixecat des de Sabadell

Cadires plegables per seure còmodes, una mica de sopar portat de casa o comprat allà mateix i la posta de sol a l'horitzó de l'amfiteatre del parc de Catalunya, amb Montserrat i la Mola al fons, han marcat l'inici de la nit en què unes 10.000 persones, segons la Policia Municipal, han seguit la final del Mundial des de Sabadell. Espanya ha derrotat l'Argentina per 1-0 en un partit que ha tingut entre les cançons de la prèvia sabadellenca Baile inolvidable, de Bad Bunny, i de ben segur que per molts ho haurà sigut. Tot i que Sabadell és a 6.000 km de distància de Nova Jersey, on s'ha jugat la final, l'amfiteatre s'ha convertit durant unes hores en una graderia més del MetLife Stadium que ha acollit la final.
La samarreta blanca de la selecció espanyola ha estat novament protagonista. Presència també, de totes maneres, de la clàssica vermella, la primera equipació i que és la que han vestit els jugadors d'Espanya. Hi ha hagut alguns grups d'argentins, amb samarretes de Messi i la bandera albiceleste. En l'àmbit estrictament futbolístic, la graderia també ho ha tingut molt clar: aplaudiments a Lamine Yamal, xiulets a Leo Messi.
Malgrat les diferents ocasions d'Espanya a la primera meitat, el gol no arribava, de manera que es mantenia l'empat a 0 en el marcador. "Ha d'arribar un gol ja, abans de la mitja part és la clau!", deia un aficionat al minut 42 del primer temps. Aleshores, els més previsors ja havien anat a comprar un frankfurt i patates per estalviar-se cua. Hi havia un parell de llocs on fer-ho, i una combinació d'entrepà, beguda i patates sortia a 11 euros.
Durant la mitja part, l'speaker ha animat l'ambient, compartint protagonisme amb les actuacions musicals que se seguien veient per la pantalla gegant, amb noms com Justin Bieber i Shakira, que ha cantat la cançó oficial del Mundial, Dai Dai. Veurem si el sismògraf sabadellenc ha captat vibracions en algun moment del partit com sí que va passar a la semifinal.
A la segona meitat, els nervis eren cada cop més evidents a mesura que es reduïa el temps que quedava i el marcador no es movia. L'empat semblava no tenir alternativa. L'entrada al terreny de joc de Ferran i Pedri ha suposat una empenta en els ànims de l'afició espanyola, però res ha evitat la pròrroga. Els aficionats de 'la Roja' s'han endut un gerro d'aigua freda amb el gol anul·lat a Nico Williams a l'inici del temps extra, però la rematada de Ferran per marcar el gol definitiu del minut 106, aquest cop sí, ha desfermat l'eufòria que encara s'ha incrementat més amb el xiulet final de l'àrbitre i que ha certificat la segona estrella pel combinat espanyol.