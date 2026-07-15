ARA A PORTADA
-
Sabadell Diversos barris es queden sense refugis climàtics a l'agost: "Suposo que no farà calor, oi?" Aleix Pujadas Carreras
-
Sabadell Avís de calor extrema a Sabadell i el Vallès durant les pròximes hores Jan Cañadell Puigmartí
-
Sentmenat Els Agents Rurals confirmen l'origen de l'incendi forestal de Sentmenat Jan Cañadell Puigmartí
-
Diners Carlos Garriga: "El futur no s'espera; el continuarem construint des de Sabadell" Manel Camps
-
Esports FOTOS | Eufòria a Sabadell amb la classificació d'Espanya per a la final del Mundial Redacció
La victòria d'Espanya davant de França en les semifinals del Mundial va fer vibrar (literalment) Sabadell
Sabadell
Un sismòmetre de la Xarxa Sísmica Educativa instal·lat al municipi ho va registrar