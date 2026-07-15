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La victòria d'Espanya davant de França en les semifinals del Mundial va fer vibrar (literalment) Sabadell

Sabadell

Un sismòmetre de la Xarxa Sísmica Educativa instal·lat al municipi ho va registrar

  • La semifinal a la pantalla gegant
  • La semifinal a la pantalla gegant
Publicat el 15 de juliol de 2026 a les 17:46

L’eufòria per la classificació d’Espanya per a la final del Mundial 2026 va fer tremolar Sabadell. Literalment. El sismòmetre de la Xarxa Sísmica Educativa del GEO3BCN-CSIC, instal·lat a l’Institut Vallès de Sabadell, va registrar aquest dimarts diverses vibracions coincidents amb els moments més intensos de la semifinal entre Espanya i França.

El registre, difós pel sismòleg Jordi Díaz a les xarxes socials, mostra diversos pics molt marcats que coincideixen amb els dos gols de la selecció espanyola i el xiulet final del partit. El primer correspon al gol de Mikel Oyarzabal (1-0), mentre que el segon s’associa al de Pedro Porro (2-0). També s’hi aprecia una petita alteració en el moment d’un gol posteriorment anul·lat i un nou pic destacat quan l’àrbitre va assenyalar el final del partit, instant en què es van desfermar les celebracions.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jordi Diaz (@jdc_seismic)

Aquestes vibracions no corresponen a cap moviment sísmic natural, sinó a les ones generades pel moviment simultani de milers de persones saltant, cridant i celebrant al mateix temps. Tot i que són molt menys intenses que un terratrèmol, els sismòmetres més sensibles poden detectar-les amb facilitat.

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