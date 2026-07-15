La família Rutés s'acomiada de la seva llibreria de la Creu de Barberà, 44 anys després

La llibreria Rutés ha mirat de conservar la seva essència intacta al llarg dels seus 44 anys. Un rètol que ja és patrimoni de la Creu de Barberà. El tracte directe i familiar. El producte, també. A l’entrar, la flaire del paper de premsa atura el temps, ara que el digital és la norma i, el paper, l’excepció. “Ha canviat tot moltíssim, en quatre dècades”, assenyalen la Pilar Pont i la Maria Salut Rutés, mare i filla i propietàries del negoci. La família Rutés s’acomiada de la seva llibreria i abaixarà persiana pròximament, tot i que encara deixen la porta oberta a un traspàs que garanteixi la continuïtat del seu llegat. “És possible que hi hagi una persona que s’ho quedi, és el que ens agradaria”, expressa la Pilar Pont, qui va aixecar del no-res el negoci, juntament amb el seu marit.
La història de la llibreria va començar fa 44 anys davant de la Biblioteca del Sud, quan els pares de Maria Salut Rutés van decidir obrir un petit negoci de papereria, premsa i llibreria. Ella, amb poc més de deu anys, gaudia ajudant a la botiga quan tornava de l’escola. Amb els anys, el negoci es va traslladar al carrer de Lope de Vega i, posteriorment, al local actual, al cor de la Creu de Barberà. Quan el Joan Rutés, fill de la família, va deixar la botiga per iniciar una nova etapa professional, la seva germana Maria Salut va decidir mantenir viu el negoci familiar. Ara, però, és ella qui ha trobat una oportunitat laboral i la botiga es queda sense relleu generacional. El cognom podria continuar presidint la façana durant un temps més, però ja no hi haurà ningú de la família darrere el taulell. La Rutés és una de les últimes supervivents d'una generació de comerços històrics de la Creu de Barberà.
Si alguna cosa li costa deixar enrere és la relació amb la clientela. "El millor de tots aquests anys és la gent que hem conegut", coincideix també la Pilar Pont. "Agraïm molt la seva fidelitat", s'emocionen. Molts dels infants que entraven a comprar material escolar fa dècades ara hi van amb els seus propis fills. Tot i que el sector ha canviat “radicalment”. La venda de diaris i revistes ha caigut en picat amb la irrupció dels formats digitals i també s'han reduït dràsticament les campanyes de llibres escolars. Però la família ha sabut fer mans i mànigues i adaptar-se i continuar mantenint una clientela fidel.