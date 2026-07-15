ARA A PORTADA

La calor obliga a avançar la jornada intensiva de les escoles bressol municipals de Sabadell

Sabadell

L'Ajuntament recomana a les famílies recollir els infants a les 12 o a les 15 hores davant l'episodi de calor intensa

  • Joguines d'una de les escoles bressol municipals
Publicat el 15 de juliol de 2026 a les 18:30
Actualitzat el 15 de juliol de 2026 a les 19:41

Les escoles bressol municipals de Sabadell avançaran dos dies la jornada intensiva a causa de l'episodi de calor intensa previst per aquesta setmana. L'Ajuntament ha recomanat a les famílies que dijous 16 i divendres 17 de juliol recullin els infants abans de l'horari habitual per evitar l'exposició a les altes temperatures.

La mesura s'ha adoptat després de les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, que alerta de temperatures elevades i una humitat molt alta. Davant d'aquesta situació, el consistori considera que el més adequat és avançar la jornada intensiva que inicialment estava prevista per al 20 de juliol.

D'aquesta manera, es recomana que els petits que només assisteixen al matí siguin recollits a les 12 del migdia, mentre que els que es queden al servei de menjador ho facin a les 3 de la tarda. En un comunicat adreçat a les famílies, el consistori lamenta les possibles molèsties que pugui ocasionar aquest canvi d'organització, però assegura que la decisió s'ha pres "pensant en el benefici dels infants i dels equips educatius".

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades