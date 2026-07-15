La Crida proposa un pla de xoc contra la calor: "Sabadell no está preparada per viure a 40 ºC"

La Crida per Sabadell ha presentat aquest dimarts les línies mestres d'un pla de xoc que creu que s'hauria d'implementar a la ciutat per fer front a les altes temperatures i la calor. "Sabadell no està preparada per viure a 40 ºC", ha afirma el portaveu Oriol Rifer en roda de premsa al racó del Campanar. El pla de xoc proposa diverses mesures que es podrien començar a implementar immediatament i d'altres a més llarg termini. "Pensem la ciutat a 5, 10, 15, 20 anys vista", ha reivindicat Rifer, que serà l'alcaldable de la Crida a les eleccions municipals de 2027 i ha avançat que aquesta serà una de les propostes del programa electoral.
En primer lloc, la Crida proposa crear un dispositiu per afrontar la calor igual que hi ha l'Operació Fred. Generar una Operació Calor, per tant, especialment enfocada a atendre les persones grans, sense llar i treballadors municipals, tant directes com indirectes. Segon, més refugis climàtics i horaris més amplis. La Crida denuncia que en caps de setmana, migdies i l'agost molts estan tancats, "precisament quan fa més calor". Tanmateix, reclamen que, quan estiguin oberts, siguin espais reals de dinamització, amb propostes dirigides o no, però que permetin que les persones hi estiguin a gust.
Respecte als treballadors municipals, Oriol Rifer, acompanyat dels regidors Guillem Fuster i Aurora Murillo i altres membres de la formació, ha detallat que caldria un pla concret de protecció per aquells que treballen a l'aire lliure per gestionar-los aigua, adaptar horaris, assegurar que el material sigui l'adequat, etc.
La formació alternativa també creu que s'hauria de recuperar la piscina de Cal Garcia, a Nostra Llar, en desús des de fa dècades, perquè considera necessari incrementar el nombre de piscines que donin servei a la ciutadania. I que totes les municipals siguin gratuïtes en episodis d'onada de calor fins a omplir l'aforament. Rifer ha manifestat la seva preocupació pels preus de les entrades a les piscines municipals: "és excessivament alt". L'entrada general de persones entre 16 i 64 anys té un cost de 4,85 euros per persona els dies laborables i de 6,05 els caps de setmana i festius. A la Bassa, la mateixa tarifa puja a 6,30 euros els laborables i 7,90 els caps de setmana i festius.
Finalment, el pla de xoc que proposa aquest partit insta l'Ajuntament a contemplar tota la ciutat com una illa verda, adequant-la en tots els àmbits a ser més amable i segura per la ciutadania en episodis de calor extrema. Per exemple, deixant enrere l'urbanisme gris i ampliant l'arbrat; creant eixos verds que connectin els carrers principals de cada barri amb els equipaments. Com podrien ser els carrers de Balaguer i Arousa amb el pavelló del Nord, a Ca n'Oriac; el carrer Major i la plaça de la Creu Alta o la plaça de l'Àngel i el carrer de la Salut amb el Tauli, al Centre.