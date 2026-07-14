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Acaben les primeres obres de rehabilitació de la Torre d'en Feu

Sabadell

A banda de les actuacions previstes, s'han destinat uns 30.000 euros addicionals a reforçar la coberta

  • La Torre Mestra, rehabilitada -
Publicat el 14 de juliol de 2026 a les 12:27
Actualitzat el 14 de juliol de 2026 a les 12:35

Les obres de rehabilitació estructural de la Torre d'en Feu ja han acabat. Han sigut els primers treballs d'un projecte més ampli per assegurar l'estructura i procurar garantir-ne el futur, ja que estava malmesa pel pas del temps i el vandalisme. L'Ajuntament de Sabadell, propietari de l'immoble, ha invertit gairebé 370.000 euros en aquesta intervenció, uns 32.700 més dels adjudicats inicialment per millores que no estaven previstes a l'inici.

Precisament, fonts municipals expliquen que el reforç de la coberta es va decidir fer-lo a causa de les pluges de l'hivern passat. El castell pateix filtracions, tal com ha denunciat l'Associació Cultural Can Feu diverses vegades, alhora que ha instat el consistori a posar-hi remei.

El projecte que s'ha completat recentment ha comportat reparar la part superior de la Torre Mestra; impermeabilitzar i reparar la teulada de la capella de la verge de Montserrat; actuar en l'antic elevador d'aigüesenderrocar un annex que no tenia valor. L'enderroc ha permès que es pugui veure millor la capella, del s. XVIII.

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