ARA A PORTADA
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Sabadell La Quitxalla tanca després de 50 anys a la Creu Alta: "Hem tingut infants que després han portat els fills, però se'ns mengen les despeses" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Esports FOTOS | Primer entrenament amb els protagonistes de l'ascens de tornada i les noves cares: "Volem guanyar-nos el respecte i ser fidels als nostres principis" Sílvia Fernández Sequero | Marc Segarra Rodríguez
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Sabadell La classe de les millors notes de Selectivitat 2026 de Sabadell: qui és qui? Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell Sense aire condicionat al mercat dels Merinals: "Hem treballat a més de 30ºC durant setmanes” Marta Ordóñez
Acaben les primeres obres de rehabilitació de la Torre d'en Feu
Sabadell
A banda de les actuacions previstes, s'han destinat uns 30.000 euros addicionals a reforçar la coberta