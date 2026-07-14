La natalitat toca fons a Sabadell: cau un 23% en una dècada

La natalitat continua desplomant-se a Sabadell. La ciutat va registrar 1.610 naixements durant el 2024, el darrer any que està registrat, la xifra més baixa de les últimes dècades i que marca un nou mínim històric en la sèrie estadística de l’Idescat. En un any, els naixements han retrocedit tímidament (-1,8%), però la caiguda és molt més pronunciada si es mira amb perspectiva: des del 2014, quan van néixer 2.099 infants, la davallada és de 489 naixements, un 23,3% menys.
Les dades també evidencien un canvi en el perfil de la natalitat. Les dades també confirmen el retard de la maternitat. La franja més habitual és la de 30 a 34 anys, amb 502 naixements, seguida de la de 35 a 39 anys, amb 429. En conjunt, gairebé sis de cada deu mares (57,8%) tenen entre 30 i 39 anys, mentre que més d’un terç (35,1%) ja han superat els 35 anys. A l’altre extrem, els parts de mares menors de 25 anys són minoritaris i representen només l’11,5% del total.
La davallada de la natalitat a Sabadell s’explica, principalment, per la reducció dels naixements de mares amb nacionalitat espanyola, que continuen disminuint any rere any. El 2024 van registrar-se 1.093 naixements, 64 menys que el 2023 (-5,5%). Paral·lelament, els naixements de mares estrangeres van augmentar lleugerament, passant de 482 a 517 (+7,3%), tot i que aquest increment no és suficient per compensar la caiguda global, amb gairebé un de cada tres infants nascuts a la ciutat. Pel que fa al sexe dels nadons, el 2024 van néixer 831 nens i 779 nenes.
La tendència de fons és clara. Fa només una dècada, Sabadell superava amb facilitat els 2.000 naixements anuals, mentre que a finals dels anys 2000 fins i tot es va arribar als 2.633 naixements (2008). Ara, en canvi, la ciutat encadena diversos anys de retrocés i se situa per primera vegada per sota dels 1.700 naixements en un any, confirmant l’impacte de la baixa fecunditat i del retard en l’edat de maternitat, un factor que també reflecteixen les estadístiques oficials.