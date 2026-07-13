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Cremen 500 metres quadrats de vegetació en un incendi al Poblenou

Sabadell

Els Bombers hi han treballat durant més d'una hora i han pogut estabilitzar i perimetrar les flames

  • Els Bombers treballant en l'incendi del Poblenou -
Publicat el 13 de juliol de 2026 a les 15:21

Els Bombers de la Generalitat han actuat aquest migdia en un incendi forestal al barri del Poblenou. Segons apunten des del cos de rescat, l'avís ha saltat a les 13:06 h, al carrer de Can Mas, perquè un veí ha alertat de l'incendi d'uns matolls al voltant de la masia. En total han cremat uns 500 metres quadrats de vegetació i vuit dotacions de Bombers s'han desplaçat fins a la zona per treballar en l'extinció del foc. Des del cos també han activat un helicòpter bombarder. Les flames han envoltat dues granges pròximes a l'origen de la ignició, que ha pujat cap a la urbanització on hi ha diversos domicilis. Algun vehicle ha quedat afectat per la radiació de les altes temperatures, així com diversos pins. No han transcendit les causes de l'inici de les flames. 

Arran de la quantitat de trucades que ha rebut el 112, des de Protecció Civil han activat el CECAT per coordinar els diferents cossos operatius. En l'incendi hi han treballat efectius dels ADF, de la Policia Municipal i del Sistema d'Emergències Mèdiques. Pocs minuts abans de les 14:15, els efectius han donat per perimetrat i estabilitzat l'incendi de vegetació. 

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