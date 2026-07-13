ARA A PORTADA
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Sabadell "Poca mà d'obra qualificada i tothom a última hora": per això poden tardar un mes a instal·lar-te l'aire condicionat Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell Els ventiladors de sostre, en auge per la calor: "La gent els vol fins i tot per la cuina!" Jan Cañadell Puigmartí
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Castellar del Vallès Mor un jove de 16 anys en un accident de trànsit a Castellar del Vallès Redacció
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El Meteocat avisa de "calor intensa" durant la nit a Sabadell aquesta setmana
Sabadell
S'esperen temperatures que superin els 25 ºC a la matinada