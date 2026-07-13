ARA A PORTADA

El Meteocat avisa de "calor intensa" durant la nit a Sabadell aquesta setmana

Sabadell

S'esperen temperatures que superin els 25 ºC a la matinada

  • Catalunya s'enfronta a la segona onada de calor de l'estiu -
Publicat el 13 de juliol de 2026 a les 09:49

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per l'arribada d'una onada de calor durant aquesta setmana. Segons apunten des del servei, l'alerta ha entrat en vigor aquest dilluns, amb un grau de perillositat de 2 sobre 6, i s'allargarà fins dimecres vinent al matí. L'avís afecta més de la meitat de les comarques catalanes. Es preveu que el dia més calorós sigui el pròxim dimecres, des de les 12 h fins a les 18 h, amb temperatures que arribaran als 38 ºC. A banda, des del Meteocat adverteixen de temperatures nocturnes elevades que podran arribar a superar els 25 ºC a les 2 h, una xifra que confirma l'arribada d'alguna nit tòrrida. 

Segons apunten des del mateix servei, aquest inici de setmana serà calorós i assolellat, però arribaran algunes nuvolades suaus aquest dimarts. La temperatura d'aquest dilluns i dimarts arribarà als 33 ºC de màxima, però es registraran fins a 25 ºC durant la nit. De cara a dimecres, però, la imatge variarà notablement: a les 9 h el termòmetre ja superarà els 30 ºC i a les hores del migdia es preveu que se superin els 38 ºC. Pel que fa a partir de dijous, la predicció del Meteocat diu que les xifres seran inferiors i arribin nuvolades fins, almenys, dimarts vinent. La temperatura del cap de setmana no superarà els 32 ºC i la mínima serà de 20 ºC. No s'espera que hi hagi cap ruixat. 

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades