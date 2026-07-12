El Trenet del Parc de Catalunya torna a xiular

Després d'uns dies sense circular per motius de seguretat mentre es duien a terme treballs de manteniment al voltant de les vies, el Trenet del Parc de Catalunya ha reprès aquest diumenge 12 de juliol el seu servei habitual.
Entre els primers passatgers hi havia l'Esther Hinojosa, que havia arribat amb el seu marit i els seus fills des de Sentmenat. El que havia de ser una visita al Parc de Catalunya es va convertir, sense saber-ho, en l'estrena de la reobertura. "No sabíem que era la reobertura, és una casualitat, però hem tingut molta sort", explica somrient.
La família coneixia el trenet de feia anys. "Ja fa molt temps que venim i, avui, després de visitar la Torre de l'Aigua, hem recordat que es feien aquests viatges", relata. La sorpresa encara va ser més gran quan van poder pujar al Brill 25, un dels vehicles més singulars del circuit: "És molt bonic. De fet, hi hem pujat dues vegades perquè ens ha agradat molt".
El recorregut continua captivant grans i petits. "Als infants els agrada moltíssim. Vas veient els altres trens, passes pels túnels... és un recorregut llarg i molt agradable", assegura. Però no només destaca el trajecte. "El personal també t'explica com funciona tot plegat mentre el tren està aturat. La veritat és que està molt ben fet i, a més, està tot molt net", detalla.
Darrere d'aquesta experiència hi ha persones que dediquen anys de feina perquè cada detall funcioni. Un d'ells és Jordi Canals, maquinista i un dels constructors del Brill 25, el tramvia de fusta que precisament ha enamorat aquesta família.
Construït conjuntament amb Jaume Fernández, el vehicle va començar a circular l'any 1998 i des d'aleshores no ha deixat d'evolucionar. "El vam anar completant a poc a poc, amb els seients de fusta, la decoració i diferents elements que hi hem anat incorporant", explica.
Més enllà dels aspectes tècnics, Canals destaca la història que amaguen moltes de les peces del vehicle. Alguns comandaments provenen d'antics trens i tramvies de Barcelona de principis del segle XX, recuperats i adaptats perquè continuïn fent el seu servei sobre aquestes vies en miniatura.
La seva vinculació amb el món ferroviari va començar gràcies al modelisme. "M'atreien les manualitats i la micromecànica, però després vaig veure que el meu camí era aquest, treballar amb materials reals i construir vehicles", recorda.
Per a ell, formar part del trenet és molt més que una afició. "És un gran goig poder participar en aquesta associació. Ens hi hem fet un lloc i estic molt satisfet perquè he après moltes coses dels companys", afirma, mentre mostra amb orgull les últimes millores incorporades al Brill 25.