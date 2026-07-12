Inma Ortiz i la flaire de pernil que impregna la Creu de Barberà

Una fotografia de grans dimensions del poble de Castril–Granada– presideix, imponent, l’entrada a la botiga dels germans Ortiz. És el poble d’origen de la família, i també recull la tradició que ha volgut reproduir a la seva botiga de Sabadell: “Quan vam arribar d’Andalusia, aquest era la mena de producte que triomfava: pernil, botifarró… I hem continuat amb la tradició pràcticament intacta”, exposa Inma Ortiz, una de les propietàries de Comercial 2000 Productos Ibéricos, una botiga de pernils que fa 40 anys que presta servei a la Creu de Barberà. La història, però, no comença a Sabadell. Abans d’instal·lar-se al Vallès ja havien fet parada a Barcelona, on els pares, Antonio Ortiz i Rafaela Téllez, regentaven una botiga de queviures.
L’any 1982 la família es trasllada a Sabadell i el 1986 obre la botiga que encara avui continua aixecant la persiana cada matí. Els tres germans —Rafa, Inma i Dolores— pràcticament s’hi han criat. Durant anys, fins i tot van compaginar la botiga amb un restaurant de banquets a la Salut. Quaranta anys donen per veure mutar un ofici, tot i que la família batalla per mantenir l’essència fidel a la tradició. Quan van obrir, s’hi creaven grans cues. Els pernils es venien sencers, es tallaven a ganivet i els clients s’emportaven les peces completes. Fins i tot van arribar a elaborar els seus propis pernils, una tradició heretada del pare, que havia après l’ofici durant les matances populars a Andalusia.
Avui el negoci ha evolucionat al ritme dels nous hàbits de consum, fins i tot amb venda en línia. La transformació més gran, però, no ha estat dins la botiga, sinó davant del taulell. Ortiz recorda una època en què les cues eren el pa de cada dia. “La gent omplia la nevera. Ara, com la nevera i la panxa no són transparents, no cal omplir-les”, ironitza, amb un dard a la superficialitat de part de la nostra societat. Malgrat tot, ara la seva clientela aposta més per la qualitat.
L’establiment va celebrar els quaranta anys amb una festa oberta al veïnat. Els temps han canviat, les neveres ja no s’omplen com abans i cada vegada hi ha menys comerços que reivindiquin l’essència. Però sota la mirada de la fotografia de Castril, encara es talla el pernil amb la mateixa filosofia de fa 40 anys: cuidar el producte, el client i una botiga que preserva la memòria d’una família i d’un barri.