Galopar amb el cavall dels escacs per taulers de tot el món

Jordi Magem ha recorregut mig món perseguint una idea tan antiga com inesgotable: moure peces sobre un tauler de seixanta-quatre caselles i intentar entendre què pretén la persona que s’asseu a davant. Ho ha fet des de molts punts del globus, a Teheran, Nova Delhi, Mònaco o Armènia; en sales silencioses on s’han decidit campionats del món i en clubs de barri on els infants aprenen que un error pot ensenyar més que una victòria.
Gran mestre des de fa més de trenta anys, Magem acumula un palmarès que impressiona gairebé tant com la naturalitat amb què el desgrana. Va ser campió infantil de Catalunya, campió juvenil de Catalunya i d’Espanya, campió estatal en diferents modalitats, ha disputat set olimpíades com a jugador i nou com a capità, ha fundat l’Escola Catalana d’Escacs, ha estat director tècnic de la Federació Catalana i ha entrenat desenes de jugadors que avui ja li disputen els primers taulers. “Ara mateix em dedico a entrenar, a organitzar coses... Ja fa bastants anys que no em centro a competir exclusivament”, comenta. Veí de Santpedor, fa més de dues dècades que està estretament vinculat a la Societat Coral Colón de Sabadell. És capità del primer equip i exerceix d’aquella figura imprescindible que decideix, acompanya, orienta i, sobretot, transmet calma. Se sent còmode al club perquè hi ha trobat alguna cosa més que moure fitxes: “És casa, hi ha molt bona gent, grandíssimes persones”.
Durant anys va treballar a l’ombra d’un dels grans noms del tauler, Alexei Shirov, de qui va ser analista i company de viatge pels tornejos més prestigiosos del circuit internacional. Amb ell va preparar partides contra mites com Kaspàrov o Kàrpov, estudiant variants infinites davant de pantalles i bases de dades. “Abans tothom era autodidacte; avui, treballem amb milions de partides a l’abast”, explica, sobre la manera actual de competir.
Li agrada comprovar que els escacs viuen un bon moment. “Hi ha més nens jugant que mai, més entrenadors i més nivell. En part, gràcies a les plataformes digitals. Hi ha molta gent jugant en línia”, assegura. I, tot i haver estat a primera línia, la seva partida vital continua tenint el tauler a Sabadell. A la Societat Coral Colón, el veureu ajudant algun jove jugador a trobar el millor moviment. I, si sou atrevits, potser el podeu reptar a una partida...