Esther del Valley: una amant del món ‘custom’ des que era ben petita

Quan era petita, l’Esther del Valley ja estava envoltada de creativitat. El món artístic sempre ha acompanyat aquesta sabadellenca de 38 anys que té dos germans més grans que tenen 11 i 14 anys més que ella, de manera que van ser els seus mentors naturals en el món de la personalització (custom, en l’argot propi). Mentors, i banc de proves, perquè “em deixaven provar, fer-los tatuatges a ells i als seus amics”. Una trajectòria que va començar amb la majoria d’edat i que l’ha portat tant al món del tatuatge com a la personalització de coses com motos, bicis o tèxtil, ja siguin jaquetes o vambes, per exemple.
“M’agrada fer les coses amb les teves mans, donar-li la teva essència i segell” a un objecte o a la pell d’una persona, explica. Amb els anys, després de fer tatuatges pel seu compte, va obrir el que, en principi, és el primer estudi de tatuatge del barri de Can Llong: En su tinta, ara situat a l’avinguda d’Estrasburg, 38, tot i que la primera ubicació va ser al seu davant, al número 53. “M’agrada que la gent se senti com a casa, que et pugui donar una bona atenció al client com es mereix un tatuatge que es per tota la vida”, apunta la sabadellenca, que treballa amb vuit persones més a l’estudi. Amb els anys l’interès pel tatuatge va minvant, i creu que ara qui se’n fa és “per identitat, diferenciar-se, ja no tant per modes”.
Un tatuatge molt especial
Un creatiu sempre recorda algun encàrrec especial. En el cas de l’Esther, ho té força clar: “vaig tatuar una dona de 91 anys que deia que tota la seva vida havia volgut un tattoo i a la seva època no entrava al cap de ningú que una dona es fes un tatuatge”. Però els temps canvien i mai és tard. Les besnetes de la dona li van regalar un dibuix que es va voler tatuar per, literalment, endur-se’l per sempre.
Per a la tatuadora va suposar un repte enorme, perquè “la pell era molt difícil de tatuar; en aquestes edats és molt sensible i demana molta cura”, però ho va aconseguir. “La il·lusió que em va fer va ser enorme”, recorda d’aquest gest que considera molt bonic. Un altre tatuatge cèlebre que ha fet és el d’un Julio Iglesias vestit de verge de Guadalupe i altres excentricitats demanades pels clients.