FOTOS | Can Deu balla al ritme de la seva festa major

La festa major de Can Deu ha viscut aquest dissabte una de les seves jornades més participatives, amb una tarda plena d'activitats que ha tingut com a gran protagonista el talent dels veïns i veïnes del barri. Les actuacions dels diferents grups de ball i del Coro Rociero Al Alba han omplert l'escenari d'ambient festiu i han demostrat la vitalitat de les entitats que, durant tot l'any, mantenen viva l'activitat associativa.
Després de l'animació infantil i amb la Barra Tropical oberta durant tota la jornada, el pregó ha donat pas a les esperades actuacions de barri. El públic ha pogut gaudir de les exhibicions de Castañuelas Antonio, el grup de Baile en Línea de Mari & Niceto i el Coro Rociero Al Alba, en una tarda on la música i el ball han estat els grans protagonistes.
El president de l'Associació de Veïns de Can Deu, Juan Juárez, ha valorat molt positivament el desenvolupament de la festa. "L'afluència de persones durant la festa major està sent força important", ha assegurat, destacant la bona resposta dels veïns.
Juárez ha volgut posar especialment en valor el paper dels tallers que es duen a terme al barri durant tot l'any i que aquests dies tenen un aparador privilegiat. "Aquest any hem volgut donar molta visibilitat als tallers que tenim a les associacions i al Club de Jubilats de Can Deu, com el ball en línia, el cor, les castanyoles, les sevillanes o el ball de saló. Cal donar protagonisme a totes aquestes persones que, de manera voluntària, fan possible aquests tallers perquè la gent pugui aprendre", ha explicat.
El president també ha recordat que la Festa Major és fruit de molts mesos de feina. Segons ha detallat, la preparació comença al desembre, quan s'inicien les reunions de la comissió de cultura per dissenyar la programació, coordinar les contractacions i organitzar tots els detalls de la celebració amb la col·laboració de les persones que s'hi impliquen.
Pel que fa a les reivindicacions, Juárez ha assenyalat que l'única necessitat immediata és la renovació del material de taules i cadires utilitzat durant les activitats, ja que l'actual es troba molt deteriorat. En canvi, ha destacat que el barri viu un bon moment pel que fa als serveis municipals. "No hi ha cap reivindicació important; tenim una bona neteja, manteniment dels jardins i, en aquest aspecte, no ens podem queixar", ha afirmat.
La celebració continuarà aquest diumenge amb una nova jornada plena d'activitats. Al matí, de 10.30 a 13 hores, hi haurà jocs infantils, inflables d'aigua al carrer de les Moreres i un espai de manualitats per als més petits. Ja a la tarda, a partir de les 19 hores, serà el torn de noves actuacions de barri amb l'Acadèmia Va de Ball, Castañuelas Crotalos, Baile de Pasos Antonia i Baile de Salón Félix & Tere. Paral·lelament, la Barra Tropical i la venda infantil romandran obertes fins a les 23 hores, posant el punt final a una festa major que continua omplint Can Deu de música, convivència i participació.
FOTOS DE DAVID CHAO: