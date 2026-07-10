La festa de Can Deu aposta pel talent de barri: cultura i art de quilòmetre zero

La Festa Major de Can Deu arrenca aquest divendres amb tres dies d'activitats per a tots els públics, però ho farà amb un canvi d'última hora marcat pel risc d'incendi. Davant l'activació del nivell IV del Pla Alfa, l'organització ha anunciat la suspensió de les activitats amb pirotècnia previstes al programa, que preveia la tradicional actuació de les Forques de Can Deu.
Més enllà d'aquesta modificació, el barri manté una programació que combina música, activitats familiars, gastronomia i una clara aposta pel talent de proximitat. El president de l'associació de veïns, Juan Juárez, explica que aquest any han volgut donar un protagonisme especial als participants dels tallers que s'organitzen al barri durant l'any. "Són persones voluntàries, sense ànim de lucre, que dediquen temps perquè altres veïns aprenguin castanyoles, ball en línia, ball de saló o cant. Creiem que mereixen aquesta visibilitat", assenyala. Aquestes actuacions de barri tindran un paper destacat tant dissabte, després del pregó, com diumenge a la tarda, amb exhibicions de diferents grups formats al mateix barri.
Un dels moments més esperats arribarà aquest divendres amb la retransmissió del partit de la selecció espanyola de futbol. La vocalia de Carnaval instal·larà una pantalla gegant perquè els veïns puguin seguir l'enfrontament mentre gaudeixen d'una barra amb tapes. "La idea és que la gent passi una bona tarda, comparteixi el partit i després continuï la festa amb la sessió del DJ", explica Juárez.
La música continuarà dissabte a la nit amb el grup Xarop de Nit, després del tradicional sopar popular de Festa Major, mentre que diumenge estarà dedicat especialment a les famílies amb jocs, inflables d'aigua i tallers infantils al matí.
Programa de la Festa Major de Can Deu
Divendres 10 de juliol
17.30 h: Escuma, plaça dels Castanyers
17 a 20 h: Animació infantil
17 a 01.30 h: Barra Tropical
21 h: Retransmissió del partit de la selecció espanyola en pantalla gegant amb servei de tapes
22 a 01.30 h: Sessió amb DJ Reverd
Dissabte 11 de juliol
17 a 20 h: Animació infantil
17.00 a 01.30 h: Barra Tropical
18.30 h: Pregó de la Festa Major
Actuacions de barri: Castañuelas Antonio, Baile en Línea Mari & Niceto i Coro Rociero Al Alba
21.00 h: Sopar de Festa Major
22.30 a 01.30 h: Concert amb el grup Xarop de Nit
Diumenge 12 de juliol
10.30 a 13.00 h: Jocs infantils i inflables d'aigua (carrer de les Moreres)
10.30 a 13.00 h: Manualitats infantils
19.00 h: Actuacions de barri amb l'Acadèmia Va de Ball, Castañuelas Crotalos, Baile de Pasos Antonia i Baile de Salón Félix & Tere
19.00 a 23.00 h: Barra Tropical i venda infantil