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La festa de Can Deu aposta pel talent de barri: cultura i art de quilòmetre zero

Sabadell

El mundial marca també la jornada, amb una gran pantalla per seguir el partit de la selecció espanyola i Bèlgica

  • Festa major de Can Deu -
Publicat el 10 de juliol de 2026 a les 16:26
Actualitzat el 10 de juliol de 2026 a les 17:43

La Festa Major de Can Deu arrenca aquest divendres amb tres dies d'activitats per a tots els públics, però ho farà amb un canvi d'última hora marcat pel risc d'incendi. Davant l'activació del nivell IV del Pla Alfa, l'organització ha anunciat la suspensió de les activitats amb pirotècnia previstes al programa, que preveia la tradicional actuació de les Forques de Can Deu.

Més enllà d'aquesta modificació, el barri manté una programació que combina música, activitats familiars, gastronomia i una clara aposta pel talent de proximitat. El president de l'associació de veïns, Juan Juárez, explica que aquest any han volgut donar un protagonisme especial als participants dels tallers que s'organitzen al barri durant l'any. "Són persones voluntàries, sense ànim de lucre, que dediquen temps perquè altres veïns aprenguin castanyoles, ball en línia, ball de saló o cant. Creiem que mereixen aquesta visibilitat", assenyala. Aquestes actuacions de barri tindran un paper destacat tant dissabte, després del pregó, com diumenge a la tarda, amb exhibicions de diferents grups formats al mateix barri.

Un dels moments més esperats arribarà aquest divendres amb la retransmissió del partit de la selecció espanyola de futbol. La vocalia de Carnaval instal·larà una pantalla gegant perquè els veïns puguin seguir l'enfrontament mentre gaudeixen d'una barra amb tapes. "La idea és que la gent passi una bona tarda, comparteixi el partit i després continuï la festa amb la sessió del DJ", explica Juárez.

La música continuarà dissabte a la nit amb el grup Xarop de Nit, després del tradicional sopar popular de Festa Major, mentre que diumenge estarà dedicat especialment a les famílies amb jocs, inflables d'aigua i tallers infantils al matí.

Programa de la Festa Major de Can Deu

Divendres 10 de juliol

17.30 h: Escuma, plaça dels Castanyers

17 a 20 h: Animació infantil

17 a 01.30 h: Barra Tropical

21 h: Retransmissió del partit de la selecció espanyola en pantalla gegant amb servei de tapes

22 a 01.30 h: Sessió amb DJ Reverd

Dissabte 11 de juliol

17 a 20 h: Animació infantil

17.00 a 01.30 h: Barra Tropical

18.30 h: Pregó de la Festa Major

Actuacions de barri: Castañuelas Antonio, Baile en Línea Mari & Niceto i Coro Rociero Al Alba

21.00 h: Sopar de Festa Major

22.30 a 01.30 h: Concert amb el grup Xarop de Nit

Diumenge 12 de juliol

10.30 a 13.00 h: Jocs infantils i inflables d'aigua (carrer de les Moreres)

10.30 a 13.00 h: Manualitats infantils

19.00 h: Actuacions de barri amb l'Acadèmia Va de Ball, Castañuelas Crotalos, Baile de Pasos Antonia i Baile de Salón Félix & Tere

19.00 a 23.00 h: Barra Tropical i venda infantil

 

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