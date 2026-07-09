Sabadell En Comú Podem reclama un conveni Estat-Generalitat per un futur tramvia al Vallès

Sabadell En Comú Podem vol que el futur tramvia del Vallès –TramVallès– no depengui exclusivament dels recursos de la Generalitat. La formació reclama que el Govern espanyol també participi en el finançament del projecte mitjançant un conveni bilateral amb la Generalitat, una fórmula que, asseguren, ja s'ha aplicat en altres infraestructures similars com els tramvies de Sevilla, la Badia de Cadis o l'ampliació del Trambaix i el Trambesòs. La proposta arriba després que els pressupostos de la Generalitat del 2026 incorporin la redacció de l'estudi de viabilitat del tramvia, una de les condicions que els Comuns van posar sobre la taula per donar suport als comptes. Ara, el següent objectiu és assegurar els recursos econòmics per executar una infraestructura que, segons els primers càlculs, requeriria una inversió d'uns 247 milions d'euros.
El portaveu de Sabadell En Comú Podem, Joan Mena, ha assegurat que aquest és "el segon pas" perquè el projecte acabi sent una realitat. Segons ha explicat, la Generalitat hauria de liderar la iniciativa, però considera imprescindible que l'Estat hi contribueixi econòmicament. "No és una novetat; s'ha fet en altres ciutats i també es pot fer al Vallès", ha defensat. La petició compta amb el suport del diputat dels Comuns al Congrés i portaveu de Sumar a la Comissió de Transports, Félix Alonso, que s'ha compromès a traslladar la proposta durant la negociació dels pròxims pressupostos generals de l'Estat.
Alonso ha argumentat que el Vallès Occidental compleix tots els requisits perquè el Govern central participi en el projecte. Ha recordat que cada dia es produeixen milions de desplaçaments a la comarca i que bona part de la mobilitat continua depenent del vehicle privat. "El Govern de l'Estat no pot quedar al marge", ha afirmat, convençut que la iniciativa pot obtenir el suport d'altres grups parlamentaris. Segons el diputat, reservar una partida als pressupostos estatals permetria avançar feina encara que el projecte executiu no estigui redactat. "La política també és una cursa de relleus i de llarga distància", diu.
Un eix entre Terrassa i la UAB
Els Comuns prenen com a referència l'estudi elaborat per la Plataforma per la Promoció del Transport Públic (PTP), que planteja un tramvia d'entre 15 i 18 quilòmetres entre Terrassa i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb una vintena de parades. A Sabadell, el recorregut donaria servei a barris que actualment no disposen d'alternativa ferroviària, com Merinals, l'Eixample, Hostafrancs o la Creu de Barberà, i també connectaria zones de creixement urbanístic com Can Gambús i el futur sector de Cifuentes. El traçat inclouria punts estratègics com el CAP Sant Fèlix, l'estació de Ferrocarrils de Gràcia i equipaments comercials i universitaris.
Per a Mena, el tramvia hauria de complementar la xarxa actual de Rodalies i Ferrocarrils, juntament amb la futura estació de Can Llong, per configurar un sistema ferroviari més complet a la ciutat. Els Comuns també defensen que el tramvia és una opció més eficient que reforçar únicament el transport per carretera. Argumenten que ofereix una velocitat comercial superior, genera menys emissions contaminants i contribueix a descongestionar tant la xarxa viària com Rodalies.
En aquest sentit, Mena ha contraposat la inversió prevista per al TramVallès amb la del Quart Cinturó. "Parlem d'una inversió similar, però la pregunta és si volem destinar aquests diners a generar més trànsit o a potenciar el transport públic", ha conclòs.