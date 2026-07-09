Més de 7.000 migrants sol·liciten regularitzar la seva situació a Sabadell

Un total de 7.053 persones han presentat la sol·licitud per acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants impulsat pel Govern espanyol a Sabadell. La xifra s'aproxima molt a les previsions inicials de l'Ajuntament, que calculava que prop de 7.700 persones del municipi reunien les condicions per poder optar a aquesta mesura. Tot i això, les més de 7.000 sol·licituds presentades no regularitza la situació de manera automàtica a les persones involucrades. Ara, l'Estat, responsable d'aquest tràmit, ha de validar cadascuna de les peticions rebudes d'arreu. Per aquest motiu, no tothom qui hagi enviat una petició al Govern passarà a estar regularitzat.
A banda d'aquesta xifra, una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, el passat 30 de juny, el balanç municipal també apunta que s'han emès 3.509 certificats de vulnerabilitat durant el període de peticions. Aquest document és un dels mecanismes previstos per acreditar el compliment dels requisits exigits per la regularització, tot i que només és necessari en determinats casos. Fonts municipals remarquen que aquest certificat no l'han hagut d'aportar totes les persones que han iniciat el procediment. Només és obligatori per als sol·licitants que acrediten la seva situació de vulnerabilitat com a via per accedir a la regularització extraordinària. En canvi, no l'han de presentar les persones que han sol·licitat protecció internacional —o que ho han fet en algun moment—, aquelles que poden demostrar que han treballat per compte propi o d'altri a Espanya o les que acrediten que resideixen al país amb la seva unitat familiar.
El procés de regularització extraordinària va ser aprovat pel Consell de Ministres amb l'objectiu de donar resposta a la situació administrativa de centenars de milers de persones migrants que viuen a Espanya sense permís de residència. Segons les estimacions inicials del Govern, la mesura podia beneficiar prop de mig milió de persones arreu de l'Estat, unes 150.000 de les quals a Catalunya. La tramitació es va obrir primer per via telemàtica i, pocs dies després, de manera presencial. Per poder acollir-se al procés calia complir dos requisits generals: haver arribat a Espanya abans de l'1 de gener de 2026, acreditant una permanència continuada mínima de cinc mesos, i no tenir antecedents penals. Ara, els sol·licitants de tot el país es mantenen a l'espera de la resolució de cada cas.