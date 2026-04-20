"És una oportunitat que fa molt temps que esperem": alegria entre els migrants per la seva regularització

Des d'aquest dilluns, la tramitació per la regularització de migrants, impulsada pel Govern espanyol, s'ha obert de manera presencial a tot el país. El Consell de Ministres va aprovar la iniciativa dimarts passat i el mateix dijous va començar la campanya en la modalitat telemàtica. Es tracta d'una regularització extraordinària de la situació de les persones migrants que ho requereixin, i es podrà demanar fins al pròxim 30 de juny. S'estima que en tot l'Estat es poden arribar a beneficiar mig milió de persones i, a Catalunya, unes 150.000. A Sabadell, es calcula que gairebé 7.000 persones poden arribar a regularitzar la seva situació.
Hi ha dos requisits generals per poder-se acollir a la tramitació: haver arribat al país abans de l'1 de gener de 2026 –i acreditar una permanència continuada de mínim cinc mesos–, i no tenir antecedents penals. A banda, les persones que no hagin sol·licitat protecció internacional, a part dels requisits generals, també hauran d’acreditar un dels següents tres supòsits: haver treballat amb contracte a Espanya o acreditar la intenció de fer-ho, tenir una unitat familiar amb menors d'edat o majors amb discapacitat o trobar-se en situació de vulnerabilitat. Aquest darrer tràmit es pot aconseguir a l'oficina d'atenció ciutadana del carrer de la Indústria, cosa que explica la quantitat de cues que s'han generat en les darreres hores.
Les ciutats que superen els 50.000 habitants han habilitat la gestió a les oficines de la Seguretat Social i de Correus, on es poden presentar tots els documents que es requereixen. A Sabadell, la regularització es pot sol·licitar a quatre oficines de correus, on el caos ha regnat aquest matí: al carrer de la Indústria, 30; al carrer de Fontanella, 39; al passeig de l'Estudi, 1 i al carrer de Bocaccio, 70. En cas de voler-ho fer de manera telemàtica, hi ha quatre maneres possibles: individualment amb el certificat electrònic, a través de persones apoderades inscrites en el Registre Electrònic d'Apoderaments, a través de professionals habilitats (advocats, graduats socials o gestors administratius) o a través d'entitats inscrites en el RECEX.
"Volem millorar la nostra vida"
Des de primera hora del matí, desenes de persones s'han presentat al Despatx Lluch per posar remei a la seva situació irregular a dins del territori espanyol i l'oportunitat ha estat motiu de celebració pels implicats. "Fa temps que esperem aquest moment tant jo com la meva família i sembla que ha arribat el dia", explicava emocionat Carlos Ortiz, procedent d'Hondures. L'eufòria era compartida, en general, per la resta de persones que esperaven el seu torn: "Treballem molt i cobrem poc... esperem que d'aquesta manera es resolgui això i millorin les nostres condicions", deia Ali Azziz, un veí d'Algèria que va arribar a Sabadell el maig del 2024.
Després de diversos mesos o anys a Catalunya, centenars de persones només han pogut treballar de manera irregular i sense cobertura de la Seguretat Social, diuen. "Fa gairebé tres anys que vaig arribar del Marroc perquè el meu marit ja hi treballava. Jo he tingut mai el permís per fer-ho i és molt complicat viure en aquestes condicions", exposa la Marua Bihi, acompanyada de la seva filla. A part, diversos ciutadans assenyalen que amb la regularització tindran "més facilitats" per viure, en diversos sentits. "Crec que tots venim per treballar, però també és més senzill obrir comptes bancaris, obtenir un DNI, un certificat de residència... És una millora en molts aspectes", diu l'Slater, que fa gairebé un any i mig que va arribar de l'Equador. "No podem deixar escapar aquesta oportunitat. Som molt feliços", conclou.