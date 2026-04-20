FOTOS | Llargues cues a l'oficina d'atenció ciutadana pels tràmits de regularització de migrants

Des de primera hora del matí, el carrer de la Indústria s'ha omplert de gent fent cua per entrar al Despatx Lluch

Publicat el 20 d’abril de 2026 a les 11:37
Actualitzat el 20 d’abril de 2026 a les 13:42

L'oficina d'atenció ciutadana del carrer de la Indústria s'ha omplert de centenars de persones que busquen regularitzar la seva situació a dins de l'Estat. Des d'aquest dilluns a primera hora, la tramitació extraordinària impulsada pel Govern espanyol s'ha obert de manera presencial, després que dijous passat comencés la modalitat telemàtica. El procés ha començat amb llargues cues de gent esperant el seu torn per poder entregar la documentació necessària per obtenir els permisos d'empadronament i l'informe de vulnerabilitat. S'estima que en tot l'Estat es poden arribar a beneficiar mig milió de persones i, a Catalunya, unes 150.000. A Sabadell, es calcula que gairebé 7.000 persones poden regularitzar la seva situació.

Fotos de Víctor Castillo

  • Cues al carrer de la Indústria pels tràmits de regularització
