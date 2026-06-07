La festa major del barri d’Espronceda omple la plaça de Rogelio Soto de veïns i activitats durant tot el cap de setmana

La plaça de Rogelio Soto ha estat escenari de celebració i cultura aquest cap de setmana al barri d'Espronceda. L'epicentre de la festa major ha acollit diverses activitats culturals, familiars i festives que han reunit centenars de veïns en un ambient molt participatiu i de convivència.
Organitzada pel Casal Cívic Rogelio Soto, l’Associació de Veïns d’Espronceda i el grup de foc Damnatus, la festa va començar divendres amb la decoració de la plaça, el pregó, la lectura d’un poema de García Lorca i l’espectacle de foc Via Inferna, seguit del correfoc i una nit de música.
María López, una de les organitzadores de l'esdeveniment, destaca el bon inici de la festa: "La jornada de divendres va anar força bé; hi va haver molta feina, com sempre. Celebrem el suport rebut pels joves del barri. Afegeix que "els correfocs van ser un èxit, com sempre" i que tot el primer dia va transcórrer amb normalitat i bona participació.
Dissabte ha estat la jornada més intensa. Al matí es van fer tallers infantils, jocs i activitats vinculades al medi ambient, mentre que a la tarda el karaoke va animar la plaça. Un matí que detalla López va estar marcat "una gran participació, gràcies, també, a les activitats infantils i esportives". També remarca: "L'ambient és molt festiu i tranquil. Cada any que passa els veïns conviuen millor durant la festa".
El moment central va arribar amb la 'botifarrada popular', que va reunir prop de 500 persones. Mentre es preparaven les taules amb botifarra, ceba, amanida i pa torrat, els assistents ja esperaven el servei. Els comensals ja estaven drets esperant que acabéssim de preparar les taules", explicava López, satisfeta per la gran afluència. La nit va continuar amb revetlla i ball d’orquestra en un ambient molt animat.
Aquest diumenge la festa es clou amb una xocolatada, tallers creatius, festa de l’escuma i activitats de dansa i 'zumba'. A la tarda hi haurà actuacions de grups locals i el final arribarà amb un espectacle pirotècnic de Damnatus, que posarà el punt final a un cap de setmana de gran participació veïnal.
FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: