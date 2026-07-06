ARA A PORTADA

FOTOS | L'incendi que crema entre Sentmenat i Castellar

Sentmenat

De moment ja ha cremat 35 hectàrees majoritàriament de massa forestal

  • Incendi forestal a Sentmenat -
Publicat el 06 de juliol de 2026 a les 19:10
Actualitzat el 06 de juliol de 2026 a les 19:12

Una cinquantena de dotacions terrestres de bombers, i 12 unitats aèries, treballen en l'extinció de l'incendi que s'ha originat aquest dilluns, 6 de juliol, entre Sentmenat i Castellar del Vallès.

  • Incendi forestal a Sentmenat
  • Incendi forestal a Sentmenat
  • Incendi forestal a Sentmenat
  • Incendi forestal a Sentmenat
  • Incendi forestal a Sentmenat
  • Incendi forestal a Sentmenat
  • Incendi forestal a Sentmenat
  • Incendi forestal a Sentmenat
  • Incendi forestal a Sentmenat
  • Incendi forestal a Sentmenat
  • Incendi forestal a Sentmenat
  • Incendi forestal a Sentmenat
Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades