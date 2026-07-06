FOTOS | L'incendi que crema entre Sentmenat i Castellar

Una cinquantena de dotacions terrestres de bombers, i 12 unitats aèries, treballen en l'extinció de l'incendi que s'ha originat aquest dilluns, 6 de juliol, entre Sentmenat i Castellar del Vallès.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a Sentmenat\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a Sentmenat\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a Sentmenat\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a Sentmenat\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a Sentmenat\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a Sentmenat\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a Sentmenat\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a Sentmenat\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a Sentmenat\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a Sentmenat\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a Sentmenat\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a Sentmenat\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n