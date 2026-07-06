Quan la calor fa quedar-se a casa: "Busques sempre l’ombra i intentes sortir només quan ja baixa el sol"

L’estiu ha començat amb força. En les darreres setmanes han quedat registrades temperatures màximes que han superat els 35 ºC i nits en què el termòmetre difícilment baixava dels 20 ºC. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), aquestes dades confirmen una tendència que fa anys que es repeteix: els episodis de calor intensa són cada vegada més habituals i s’allarguen durant més temps. Una situació que altera el dia a dia de la població més vulnerable.
Qui més ho nota és la gent gran. Per a molts, la calor ja no és només una molèstia estacional, sinó un condicionant que obliga a modificar completament la rutina diària. Una veïna, Rosa Ponsa, assegura que cada estiu li resulta més difícil suportar aquestes temperatures. “Cada vegada ho visc pitjor perquè cada vegada fa més calor. A més, jo també em faig gran i l’aguanto menys”, explica. Tot i continuar treballant als matins, a les tardes pràcticament no surt de casa. “Quan plego em tanco al menjador amb el meu gos i posem l’aire condicionat. No surto fins a les vuit del vespre”, detalla. Per a ella, la rutina estival canvia molt la rutina que té durant la resta de l’any: “S’han acabat moltes activitats durant el dia. Busques sempre l’ombra i intentes sortir només quan ja baixa el sol”.
Tot i valorar positivament les campanyes informatives que recorden la importància de beure aigua o evitar l’exposició solar, resumeix el seu consell amb humor: “Si tenen diners, que se’n vagin a Islàndia. I si no, molta aigua i buscar sempre un lloc fresc”. Però no totes les persones grans afronten la calor de la mateixa manera. Maria Pérez, de més de vuitanta anys i antiga professora de gimnàstica, defensa que adaptar-se no significa deixar de fer vida activa. “Amb aquestes temperatures, em llevo cada dia a les sis i a les nou ja ho tinc tot fet, perquè després és impossible sortir”, remarca.
En canvi, Ascensión Molina admet que la calor li provoca un gran desgast físic: “La visc amb molta ansietat i molt cansament”, afirma. Les caminades que abans feia cada dia han desaparegut del seu horari. “No puc sortir perquè fa massa calor. Vivim tancats a casa durant l’estiu”, comenta. L’aire condicionat durant el dia i un ventilador a la nit són els seus principals aliats per suportar les temperatures. El seu missatge és clar: “Que la gent gran no surti quan toca el sol i busqui espais frescos sempre que pugui”.
Amb 92 anys, Santos Romero assegura que intenta no desesperar-se. Tot i que també ha adaptat els horaris per fer les compres a primera hora, prefereix afrontar la situació amb tranquil·litat. “No m’ho prenc com un drama”, explica. A casa procura mantenir-se fresc i recomana als altres “vigilar les altes temperatures i evitar sortir al migdia”.
La veu dels experts
Els professionals que treballen diàriament amb persones grans coincideixen que la calor obliga a extremar les precaucions. Maria González, responsable de geriatria de la Residència Indalo, explica que la hidratació és una de les principals prioritats del centre, que acull 32 residents. “Oferim aigua cada dues hores i mantenim la residència a una temperatura aproximada de 25 graus”, explica. Assegura que enguany no han registrat cap cop de calor, però destaca que la prevenció és constant.
Una situació similar descriu David Fernández, fisioterapeuta dels Centres de Dia del Grup Mútua. Recorda que fa uns anys molts equipaments ni tan sols disposaven d’aire condicionat. “Els primers estius van ser molt complicats. Hi havia usuaris que havien d’estar amb els peus dins de galledes d’aigua per refrescar-se”, assenyala. Ara, gràcies a la climatització, la situació ha millorat notablement, tot i que les activitats a l’exterior s’han hagut d’adaptar; i “sortim només a primera hora del matí i sempre buscant l’ombra".
Des del Centre de Dia Sabadell Centre, l’infermer Ahmed Oumhdich recorda els diferents efectes de la calor: “Pot provocar deshidratació, agreujar malalties prèvies i fins i tot alterar l’estat d’ànim”. Explica que moltes persones amb deteriorament cognitiu o Alzheimer no recorden que han de beure aigua, de manera que els professionals han d’estar pendents constantment de la hidratació. Per això, el centre ha avançat totes les sortides al matí, evita les hores de màxima insolació i manté els espais ben ventilats. “No cal posar l’aire condicionat a temperatures molt baixes; el més important és mantenir un ambient agradable, hidratar-se i evitar el sol directe”, conclou.