Sabadell se suma un any més al Mulla't per donar visibilitat a l'esclerosi múltiple

Sabadell ha format part aquest diumenge d'una nova edició del Mulla't per l'Esclerosi Múltiple, la reconeguda campanya organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple que se celebra de forma simultània a centenars de piscines de tota Catalunya amb l'objectiu de donar visibilitat a la malaltia i recaptar fons per a l'atenció de les persones afectades i la recerca.
L'acte principal a Sabadell se celebra cada any a la Bassa de Sant Oleguer, on a les dotze del migdia s'ha celebrat el tradicional salt simbòlic amb la presència de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i diversos membres del govern municipal, així com representants de l'oposició.
Abans del salt, Farrés ha remarcat que la participació de l'Ajuntament respon a la voluntat de "donar suport i visualitzar les malalties neurològiques", en aquest cas l'esclerosi múltiple. L'alcaldessa ha assegurat que el consistori vol "acompanyar l'entitat" i contribuir a fer visible una iniciativa que mobilitza municipis d'arreu de Catalunya. "Nosaltres també volem ser-hi i ajudar a donar-li visibilitat", ha afirmat.
La jornada no s'ha limitat a la Bassa. També s'hi han adherit les piscines Joan Serra, el Cercle Sabadellès 1856, el Club Natació Sabadell i el Club de Tennis Sabadell, que han adaptat la campanya a les seves instal·lacions amb diferents propostes solidàries. Al Cercle s'han organitzat metres solidaris i un altre salt simbòlic; al Club de Tennis s'han destinat 50 cèntims per cada ace aconseguit durant el dia, a més de la venda de productes i la recollida de donatius; i al Club Natació Sabadell els socis han pogut fer aportacions i adquirir material solidari, mentre que l'import de les entrades puntuals també s'ha destinat íntegrament a la Fundació.
Els diners recaptats permetran finançar els serveis de neurorehabilitació que ofereix la Fundació Esclerosi Múltiple i impulsar la investigació per avançar en nous tractaments que millorin la qualitat de vida de les persones afectades.
FOTOS DE JUANMA PELÁEZ: