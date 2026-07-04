Cuca Santos (PP): "Sabadell es mereix una nova alcaldia i estem preparats per oferir aquesta alternativa"

La seu de la Virgen de Gracia, al barri de Can Puiggener, ha estat escenari aquest dissabte de l'acte de final de curs polític del partit Popular de Sabadell. La trobada ha comptat amb la participació de la presidenta del PP sabadellenc, Cuca Santos, i del nou secretari general del partit a Catalunya, Juan Fernández i ha estat clau per marcar el full de ruta del partit de cara al pròxim curs polític condicionat per les eleccions municipals de 2027.
Santos ha iniciat els parlaments defensant que el partit assoleix aquesta nova etapa després "d'haver recorregut tots els barris de la ciutat i d'haver mantingut reunions amb veïns, comerciants i entitats per conèixer de primera mà les seves inquietuds". Segons explicava, decisió clau perquè el partit afronti els reptes propers amb un projecte clar.
"A partir del setembre recorrerem tots els barris, no per veure què està malament, perquè això ja ho sabem, sinó per explicar com ho solucionarem", ha afirmat. En aquest sentit, ha assegurat que el seu objectiu és presentar una alternativa de govern sòlida perquè, segons ha remarcat, "Sabadell en mereix més, Sabadell mereix una nova alcaldia", tot afegint que el partit disposa "de l'equip, de les propostes i de moltes ganes de governar la ciutat".
La presidenta del partit a la ciutat ha identificat les principals preocupacions del grup polític: "la inseguretat, l'incivisme, les dificultats per accedir a l'habitatge i els problemes de mobilitat". Santos també ha estat crítica amb la manca d'avenços en el projecte de la Ronda Nord, que considera una peça essencial per descongestionar la circulació del tràfic; acusant el govern municipal de prioritzar "les polítiques de cara a Instagram" sense donar resposta directa als problemes quotidians dels sabadellencs.
Pel seu costat, Fernández ha aprofitat la seva visita a la capital vallesana per carregar contra els nous pressupostos de la Generalitat. El secretari del partit a Catalunya ha denunciat que "els comptes deixen la ciutat sense inversions estratègiques, perjudiquen Sabadell".
Santos també ha volgut posar l'accent en la salut mental, una àrea en què recentment ha assumit responsabilitats dins del PP de Catalunya. La dirigent popular ha defensat la necessitat d'impulsar una xarxa de residències i centres de dia especialitzats per a persones amb problemes de salut mental, assegurant que serà "una de les prioritats" de la seva nova etapa política.
Finalment, preguntada sobre la seva candidatura a l'alcaldia, ha evitat confirmar oficialment la designació, tot recordant que els terminis corresponen a la direcció del partit. Amb tot, no ha amagat les seves aspiracions: "No ho oculto ni ho he ocultat mai. Jo vull ser la pròxima alcaldessa de Sabadell".