ARA A PORTADA
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Sabadell Sabadell se suma un any més al Mulla't per donar visibilitat a l'esclerosi múltiple Redacció
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Sabadell Tanca el Teyca després de dècades com a referent de la mecanografia i els idiomes a Sabadell Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell GRÀFICS | Pressupostos de la Generalitat 2026: què li toca a Sabadell i al Vallès? Albert Acín Serra
FOTOS | Pregària a Sant Fèlix per les víctimes de Veneçuela
Sabadell
La parròquia ha celebrat aquest diumenge una missa en record de les persones mortes i ferides pels terratrèmols del 24 de juny i en suport als afectats