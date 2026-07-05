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FOTOS | Pregària a Sant Fèlix per les víctimes de Veneçuela

Sabadell

La parròquia ha celebrat aquest diumenge una missa en record de les persones mortes i ferides pels terratrèmols del 24 de juny i en suport als afectats

  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela -
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela -
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela -
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela -
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela -
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela -
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela -
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela -
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela -
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela -
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela -
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela -
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela -
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela -
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela -
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela -
Publicat el 05 de juliol de 2026 a les 16:00
Actualitzat el 05 de juliol de 2026 a les 16:03

La parròquia de Sant Fèlix ha celebrat aquest diumenge 5 de juliol una missa en homenatge de les víctimes dels terratrèmols que van afectar Veneçuela el passat 24 de juny. L'acte ha començat a les 12 h del migdia; també ha estat espai de pregària i acompanyament a la comunitat veneçolana resident a Sabadell, a la ciutat hi viuen prop de 2.000 persones de nacionalitat veneçolana segons les dades de l'Idescat. La tragèdia ha generat una àmplia onada de suport a Sabadell, tant des de la ciutadania com des de les institucions.

FOTOS DE JUANMA PELÁEZ:

  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela
  • Missa a Sant Fèlix en record de les víctimes dels terratrèmols que van colpejar Veneçuela
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