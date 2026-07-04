Elogis i crítiques sobre l'impacte dels pressupostos de la Generalitat al Vallès

La delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, creu que els pressupostos de la Generalitat exporten el model de “prosperitat compartida” a Sabadell i al Vallès, així com al conjunt de la vegueria de Barcelona, amb inversions en àrees estratègiques com la salut, l’educació i les grans infraestructures.
Justament, el diputat vallesà del PSC, David González, creu que els comptes poses les bases d’un “nou model de mobilitat per a la comarca”, amb projectes com el carril bus ràpid entre Sabadell i Castellar del Vallès i el compromís per impulsar la línia orbital ferroviària entre Terrassa i Granollers. “És una proposta positiva que té un impacte important per a la comarca”, destaca.
Construir la línia de tren entre les ciutats del Vallès era una exigència d’ERC, que ara destaca els beneficis de la infraestructura. “Serveix per connectar ciutats, però també per ordenar millor el creixement urbà, reforçar la mobilitat pública i reduir desigualtats territorials”, coincideix el republicà Juli Fernàndez.
Tant els socialistes, com els electes d’ERC i dels Comuns –corresponsables de l’acord pressupostari– subratllen l’impacte dels comptes en matèria de salut, educació i habitatge. “Són inversions que ERC ha defensat perquè responen a les necessitats reals de la ciutat”, remarca la portaveu d’ERC a Sabadell, Sílvia Renom.
Els Comuns van batallar l’eliminació dels barracons a la ciutat en la negociació pressupostària i ara celebren que hi hagi partides per millorar les escoles existents i construir-ne de noves. “Es reforça l’educació amb més recursos per reduir desigualtats i millorar les oportunitats dels infants i joves”, conclou el portaveu d’En Comú Podem Sabadell, Joan Mena.
Rebuig frontal de Junts
Junts encapçala l’oposició als pressupostos aprovats pel Parlament. Els de Puigdemont van presentar 110 esmenes als pressupostos al Vallès i cap va ser acceptada. A Sabadell, proposaven recuperar l’estació del Parc Taulí de Rodalies i la comissaria dels Mossos al sud de la ciutat. “Els pressupostos no estan a l’altura de les necessitats de la comarca. Les nostres prioritats no són les seves”, conclou el diputat juntaire Joan Canadell, que remarca que el problema de fons no són els comptes en si, sinó la manca de finançament “injusta que pateix Catalunya”.