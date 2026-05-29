Els Comuns reivindiquen a Sabadell el seu paper clau en l’acord de pressupostos amb el Govern

Els Comuns han reivindicat aquest divendres a Sabadell el seu paper clau en l’acord amb el Govern de la Generalitat per desencallar els pressupostos, una entesa que situen com a determinant perquè el Vallès Occidental guanyi pes en les inversions previstes per al país. El portaveu de Sabadell En Comú Podem, Joan Mena i el diputat dels comuns al Parlament de Catalunya, Lluís Mijoler, han defensat des de Sabadell que els Comuns han posat el focus en tres eixos que consideren centrals: habitatge, educació i mobilitat. L’acord de pressupostos tancat amb el Govern de Salvador Illa "permetrà que Sabadell i el Vallès en surtin directament beneficiats", exposen.
Joan Mena ha remarcat que la decisió d’encetar la via pressupostària és “una bona notícia”, ja que evita una pròrroga que, al seu parer, dificultaria les millores socials. En aquest sentit, ha posat l’habitatge com a prioritat central i ha alertat que no es pot normalitzar que hi hagi ciutadans sense accés a un sostre digne per manca de recursos. En l’àmbit educatiu, el líder dels Comuns a Sabadell ha situat el debat en el context de les mobilitzacions de la comunitat educativa i ha insistit en la necessitat de reforçar l’escola pública. Ha posat el cas de Sabadell com a exemple, recordant que la ciutat concentra un nombre elevat de barracons –només per darrere de Barcelona– i que això suposa "una situació anormal” per a molts alumnes que han fet tota l’etapa educativa en instal·lacions provisionals. L’acord, ha afegit, preveu un calendari del Departament d’Educació per a acabar definitivament amb els mòduls prefabricats a les escoles.
El tercer eix és la mobilitat, que els comuns consideren “un dret de ciutadania”. Mena ha destacat l’impuls d’una nova connexió ferroviària de Rodalies amb Sabadell, l'R-Aeroport, que enllaçaria amb l’aeroport. "És una aposta per millorar la connexió ferroviària entre l’aeroport i el Vallès, així com per descongestionar els túnels de plaça Catalunya", destaca Mijoler. L'acord també inclou l’estudi per a impulsar un tramvia entre Sabadell, Terrassa i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb possible traçat per la N-150, una aposta "per reduir la pressió viària i la contaminació a la comarca", sosté Mijoler.
També han subratllat l’augment de freqüències de les línies d’autobús interurbà, especialment l'A1 que connecta amb Barcelona, que hauria de sumar vuit expedicions diàries més. "L'A1 creixerà amb vuit freqüències al dia i això vindrà a resoldre el problema de mobilitat fins que no garantim una solució estructural al mal funcionament que està tenint Rodalies", exposa Mena. De la seva banda, Mijoler ha posat com a exemple la situació que viu l'A1 un cop arriba a Barberà del Vallès, on sovint els vehicles arriben plens des de Sabadell, una problemàtica que es vol corregir amb més freqüències.
El diputat dels comuns al Parlament de Catalunya ha defensat que els problemes de la regió metropolitana són compartits i que la tasca del grup parlamentari és “donar eines als ajuntaments perquè puguin millorar el dia a dia de la gent”. Mijoler ha destacat la inversió prevista en habitatge —que ha qualificat de rècord— i el creixement global dels comptes, així com l’orientació de les inversions cap a l’horitzó 2030.