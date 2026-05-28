FOTOS | Reconeixement institucional als 25 anys de la Protecció Civil de Sabadell BRAVO

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha presidit la rebuda institucional al Saló de Plens

  • Rebuda institucional de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sabadell BRAVO
Publicat el 28 de maig de 2026 a les 19:14
Actualitzat el 28 de maig de 2026 a les 19:15

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sabadell BRAVO ha participat aquesta tarda en una rebuda institucional presidida per l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, amb motiu de la celebració del seu 25è aniversari. L’acte, celebrat al Saló de Plens de l’Ajuntament, ha servit per reconèixer la trajectòria i la dedicació de l’entitat al llarg d’aquest quart de segle. L’associació està formada per persones voluntàries que col·laboren en dispositius preventius, actes multitudinaris, emergències i situacions que requereixen suport a la ciutadania, sempre en coordinació amb els cossos de seguretat i els serveis d’emergències. La seva tasca contribueix a reforçar la prevenció, la seguretat i la capacitat de resposta davant incidències a la ciutat i cadascun dels membres que en forma part ho fan de manera totalment altruista. A la rebuda, també hi han assistit el tinent d'alcaldessa de Seguretat, Adrián Hernández i el president de l'entitat, Luis de la Torre

Fotos de Juanma Peláez

