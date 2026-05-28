FOTOS | El vestíbul del Taulí acull una exposició sobre els vincles entre mares, nadons i professionals durant el naixement

El vestíbul de l’Hospital Parc Taulí acull des d’aquesta setmana l’exposició itinerant 'Teixint vincles. Un viatge fotogràfic a través de les emocions i relacions que envolten el part i el naixement', una mostra formada per 15 fotografies que posa el focus en les emocions, els gestos i les connexions que es creen durant el naixement d’un infant.
La inauguració ha anat a càrrec de la presidenta del Parc Taulí, Dolors Costa, acompanyada de la directora d’Estratègia i Qualitat, Ana Martí; la directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia, Yolanda Canet; la cap de secció de Ginecologia i Obstetrícia, doctora Laia Martí; la coordinadora de l’equip d’Infermeria de Ginecologia i Obstetrícia, Susana Calle; i la doctora Laura Rodellar.
La mostra vol sensibilitzar sobre l’acompanyament i l’atenció al part, així com donar visibilitat a les relacions que s’estableixen entre mares, nadons, famílies i professionals sanitaris durant aquest procés. Els textos que acompanyen les imatges són obra de la doctora Laura Rodellar, del Servei de Ginecologia i Obstetrícia del Parc Taulí; Carmina Comas, de l’Hospital Germans Trias i Pujol; Mª Carmen Medina i Maria Llavoré, de l’Hospital Sant Pau; i Serena Brigidi, de la Universitat Rovira i Virgili.
Rodellar ha destacat que l’exposició representa “el viatge que suposa el part i l’acompanyament que es fa des de l’equip de professionals. Volem posar en valor les connexions i la manera de cuidar”. L’exposició està oberta al públic general, però s’adreça especialment als professionals de l’àmbit sanitari amb la voluntat de recollir impressions i opinions sobre la iniciativa. Al final del recorregut, els visitants poden accedir a un codi QR per compartir reflexions i valoracions.
Les fotografies han estat realitzades per professionals especialitzades en fotografia de naixement en tres centres hospitalaris: el Parc Taulí, l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.