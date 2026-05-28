Queixes per l'aprovació dels nous usos del Ripoll: "Estem preparant la via jurídica"

Membres de la Plataforma de Defensa del Riu Ripoll asseguren que estan "preocupats" per l'ús que se li vol donar al rodal. El ple municipal va acceptar al ple municipal d'aquest dilluns passat el darrer tràmit per modificar els usos industrials i del sector terciari del riu. Es tracta de l’ampliació d’usos impulsada per l’Ajuntament de Sabadell perquè es facin servir naus i parcel·les en desús. La modificació del Pla General d'Ordenació de la ciutat entrarà en vigor quan es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, aviat. Davant d'això, diverses entitats ecologistes vinculades al Ripoll han mostrat la seva contrarietat davant de la decisió. "És un refugi climàtic i un pulmó verd pel Vallès Occidental i s'ha de preservar", deien, en una roda de premsa per explicar el seu manifest. "És imprescindible preservar i garantir el futur i la qualitat dels espais naturals", agreguen.
Diumenge vinent, 7 de juny, han convocat una manifestació –com la que van fer fa uns dies– a la plaça de les Dones del Tèxtil, a la qual volen "mostrar rebuig" a la nova aprovació. Amb tot, la plataforma, juntament amb altres entitats i persones que s'hi han adherit, han escrit un manifest amb sis punts que defensen com hauria de ser el Ripoll, pel seu parer: un espai viu i orgànic; un espai natural allunyat d'indústria; un refugi climàtic i pulmó verd; un "museu a l'aire lliure"; un espai de lleure compartit i accessible, i un recurs d'utilitat pública. En el manifest, a part, reclamen diverses mesures, com la coordinació entre organitzacions de l'administració; la creació d'un organisme que controli l'estat del Ripoll; una figura jurídica que el protegeixi, o redactar un pla integral de millora del riu, entre altres. Finalment, des de l'organització han assegurat que "estem preparant la via jurídica" per defensar els drets del Rodal: "En un moment com ara no podem convertir un riu en un espai comercial", han tancat.