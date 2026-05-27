Sabadell

"Sexe explícit al carrer, baralles i vandalisme"... la controvertida visió de Sabadell d’una cadena televisiva

Una emissió televisiva d’Antena 3 mostra el Centre de Sabadell amb vídeos provinents de xarxes socials i de fa mesos. "Sembla que hi hagi un problema de seguretat greu", qüestionen alguns veïns

Publicat el 27 de maig de 2026 a les 11:51
Actualitzat el 27 de maig de 2026 a les 12:21

Un programa de televisió d’Antena 3, Espejo Público, ha descrit el Centre de Sabadell com un espai on la inseguretat és la norma, amb descripcions com “sexe explícit al carrer, baralles i vandalisme”. L'emissió, difosa també a xarxes social, recull un relat que denuncia una situació de deteriorament greu de la convivència. S’hi fa referència a problemes com vandalisme, escenes sexuals al carrer, agressions i altres conductes que, segons aquest relat, afecten el dia a dia del veïnat. Per a l'elaboració d'aquesta peça televisiva s'han fet servir continguts provinents de xarxes socials on es recullen vídeos de fa mesos.

Segons aquesta visió, la zona central de Sabadell patiria des de fa anys una degradació progressiva que impacta en la seguretat de les famílies residents. Però veïns assenyalen que el problema real són les seves queixes per sorolls nocturns i reclamen mesures contundents per part de l’administració local. "Sembla que hi hagi un problema de seguretat greu, quan les queixes són principalment per soroll i compatibilitat entre oci nocturn i descans", apunten algunes veus veïnals del Centre.

 

