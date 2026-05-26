La defensa de Laiglesia demana més temps per presentar els escrits a l'espera d'un nou informe d'ADN

La defensa de Santi Laiglesia, acusat per la mort d'Helena Jubany ara fa 25 anys, ha demanat més temps per presentar l'escrit de defensa, un cop Fiscalia i acusació particular van presentar els seus escrits, sol·licitant 26 anys de presó i 600.000 euros d'indemnització als familiars. Segons l'advocat, la defensa està a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que incriminen l'acusat. Per a aquesta anàlisi, que s'ha encarregat a un institut canari, reclama que s'enviïn totes les dades, arxius i mostres que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions.
A més, demana que el nou termini sigui de com a mínim vint dies, i no cinc com ara, atesa la "complexitat tècnica" de la causa. En aquest sentit, la defensa de Laiglesia assenyala el gran "volum" de l'expedient del cas, que suma més de 4.400 folis. Per la seva banda, les acusacions ja van formular els seus escrits i consideren que Laiglesia "va participar activament" en l'assassinat.
Les acusacions consideren que Laiglesia "va participar activament" en l'assassinat d'Helena Jubany i que podria haver-ho fet amb la complicitat d'altres persones. Els escrits relaten com, la matinada del 2 de desembre de 2001, hauria drogat la víctima per deixar-la inconscient abans de matar-la. "Aprofitant-se de la seva absoluta incapacitat (...) la van traslladar al terrat de l'edifici (...) i la van llençar al buit", descriu l'escrit de Fiscalia. En el seu relat, la família detalla també que abans de llençar-la "la van despullar" i "van encendre-la amb colònia".