Recuperar el bosc i oportunitats laborals amb un curs formatiu: "Feia dos anys que estava a l'atur"

El Rodal de Sabadell no només guanya en manteniment forestal i prevenció d’incendis, sinó que també s’ha convertit en un "espai de reinserció laboral per a persones aturades de llarga durada". Aquest és l’objectiu del Taller d’Ocupació de Recuperació d'Espais Naturals, un programa que combina formació i feina pràctica per ajudar els participants a recuperar hàbits laborals i aprendre un ofici. “L’objectiu principal és la inserció de la gent que hi treballa perquè adquireixin unes aptituds noves i que aprenguin un ofici”, explica Aleix Schkot, tècnic forestal i formador del projecte. Els vuit participants, tots majors de 45 anys, alternen tres dies de treball al bosc amb dos dies de formació teòrica, i les tasques se centren sobretot en el manteniment del Rodal i en actuacions de millora ambiental.
Els dimarts i dijous es dediquen principalment a la teoria i al manteniment de les eines i vehicles, així com a sessions de competències transversals enfocades a la recerca de feina, l’elaboració del currículum i les habilitats laborals, mentre que la resta de dies, els alumnes treballen directament sobre el terreny. “No és només bosc, sinó tot el que engloba el medi ambient”, subratlla el formador. Així, els alumnes aprenen a utilitzar motoserres i desbrossadores –entre altres elements– i també adquireixen nous coneixements de botànica o zoologia. Des de l’organització, destaquen que el projecte no només busca generar ocupació, sinó també recuperar la confiança dels participants. “És un canvi de xip per a molts que venen d'un altre sector”, expliquen.
"Es pot trobar feina amb aquests cursos"
"Jo ho vaig conèixer pel SOC, ja que feia dos anys que estava a l'atur. Vaig provar de presentar-m'hi i vaig aconseguir entrar-hi", explica Eusebio Jurado, alumne del taller, que es va quedar sense feina. "Jo ho vaig conèixer per una amiga i vaig aconseguir posar-me en contacte amb els que ho gestionen", explicava Miquel Molina, un altre alumne, que, en el seu cas, va deixar la feina de manera voluntària fa un temps. “Hi ha gent que s’ha reinventat a una edat avançada. Venen de molts rams diferents”, explica Schkot. De fet, cap dels dos tenia formació prèvia en l'àmbit, però van voler implicar-s'hi "per tenir uns ingressos extres", diuen: "Ara cobrem el salari mínim interprofessional, però la llàstima és que tan sols dura un any, el curs", explica Jurado. "A banda d'això, però, em quedo amb la satisfacció personal de fer alguna cosa per a la ciutat", diu Molina. "Hi ha molt potencial", agrega.
El pròxim 31 d'octubre el curs finalitzarà i els alumnes estan a l'espera de saber què passarà amb el seu futur: "No sabem què farem, ara... No sabem si ens contractarà alguna empresa privada o no, però l'Ajuntament hauria d'assumir alguna plaça", demanden. Tot i això, es mostren esperançats de trobar feina. Segons Schkot, els resultats del curs passat van ser positius. “Tres participants van trobar feina en el sector forestal”, diu: dos d’ells en una empresa especialitzada i un tercer, pel seu compte. Segons fonts municipals, el 2025, el grau d'inserció laboral va superar el 44%, entre tots els cursos que s'ofereixen. Més enllà de les xifres, el tècnic posa l’accent en l’impacte emocional del programa. “Molts venen d’estar temps a l’atur i això els motiva molt. Sentir-se útils i veure com la feina avança és molt important per a ells”, assegura. “La gent surt d’aquí contenta i amb molts coneixements adquirits”, conclou Schkot.