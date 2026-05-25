Rebutjada la moció de la Crida per oferir una protecció supramunicipal al riu Ripoll

La moció de la Crida per Sabadell al ple d'aquest mes de maig per incrementar la protecció del riu Ripoll en tots els municipis per on passa ha estat rebutjada. La formació alternativa proposava que els municipis de Sant Llorenç Savall, Castellar, Sabadell, Barberà, Ripollet i Montcada poguessin tenir eines jurídiques per oferir una protecció àmplia i supramunicipal de tot el riu. "Tot allò que implica un element petit o concret del riu afecta tot el seu curs", ha remarcat el portaveu de la formació, Oriol Rifer.
"Proposem liderar una proposta de comarca, de capital i ciutat referent i principal municipi del riu", ha dit Rifer. La Crida considera "essencial" protegir l'àmbit ecològic, tenint en compte que el riu és un connector natural entre Sant Llorenç i Collserola fins el mar. També, per protegir flora i fauna; per l'interès geològic –que proposen declarar lloc d'interès des de Castellar a Barberà–; i sense oblidar la part històrica i patrimonial que envolta el parc fluvial, la ciutat i part de la comarca. Finalment, la moció remarcava la funció social del riu com a pulmó verd, però també espai de lleure, contacte amb la natura, científiques, educatives i de sensibilització que s'hi duen a terme per part d'entitats com la UES i l'Adenc.
Des del Govern, el tinent d'alcaldessa Adrián Hernández, ha assenyalat que la figura proposada per la Crida "no té massa sentit", ha dit, perquè s'està treballant un pla director urbanístic metropolità (des de Barberà a Barcelona) i "la pròpia Generalitat de Catalunya té l'encàrrec de fer un pla director urbanístic de l'eix del Ripoll". El Govern considera que la proposta de la formació sabadellenca "se sobreposaria" a aquestes figures de planejament que ja s'estan tramitant, per la qual cosa ha votat en contra de la moció, que no ha prosperat.