La festa major de la Creu Alta omple el barri de participació i bon ambient

La Festa Major de la Creu Alta ha tornat a convertir el barri en un punt neuràlgic de Sabadell, amb carrers plens, activitats contínues i una participació que ha sorprès tant organitzadors com visitants.
Des de l’organització, el president de l’Associació de Veïns, Jaume Marco, feia un balanç clarament positiu: "Com sempre, el balanç és positiu. Hem tingut molta afluència, com cada any". Marco destacava especialment la resposta del públic: "El públic ens ha felicitat per com s’ha desenvolupat la Festa Major, tothom ha gaudit", subratllant que l’ambient general ha estat de satisfacció.
També veïns i visitants coincidien en aquesta percepció. Josep López, que s’hi va trobar per casualitat amb la seva família, explicava sorprès: "És una tradició que no coneixíem i ho estem gaudint molt". La descoberta de la festa va fer que allarguessin l’estada: "Potser estarem una estoneta més veient la cursa de carretons".
En la mateixa línia, Martí Martínez destacava la intensitat del programa: "És de les festes majors més actives de tota la ciutat, amb moltes activitats i sense parar mai". Per ell, l’edició ha estat "un èxit" pel que han pogut veure al carrer.
També el públic jove ha tingut un paper destacat. Clàudia Garcia valorava l’ambient nocturn: "Molt divertit tot, molt ben organitzat i ens ho hem passat molt bé". Per al jovent, assegurava, "la festa és un triomf", especialment "pels concerts i sessions de DJ".
La mirada crítica de l’organització
Malgrat el to generalment positiu, Jaume Marco també ha volgut deixar constància de diversos incidents amb la Policia Municipal que han generat tensió durant alguns moments de la festa.
El principal problema, segons explica, va ser la gestió d’espais: "Les obres de la plaça han afectat perquè s’ha reduït l’espai útil", una situació prevista, però que ha condicionat part de l’organització.
El president també descriu diferents desacords amb la policia, com el tancament del carrer de Pi i Margall o les queixes per actituds desproporcionades. Tot i aquestes queixes, Marco tanca amb un missatge de síntesi optimista: "La valoració de la festa major és genial… ens quedem amb la part positiva i amb la idea que l’any que ve hi tornarem amb més ganes i menys problemes".Ç
