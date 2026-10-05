FOTOS | Gràcia prem l’accelerador per la seva biblioteca: "L’hem d’aconseguir"

El ‘no’ del govern a la construcció d’una biblioteca a Gràcia, lluny de desmobilitzar una reivindicació històrica al barri, ha reactivat la mobilització veïnal. L’agrupació de veïns de Gràcia ha posat en marxa una recollida de signatures i no descarta noves mobilitzacions per pressionar l’Ajuntament perquè el districte cinquè tingui, finalment, un equipament bibliotecari, la biblioteca Joan Moles. "L’hem d’aconseguir: a Gràcia sempre hi ha hagut un interès i una aposta per la cultura", defensa Joan Vives, membre de l’entitat.
La demanda no és nova: fa prop de 50 anys que Gràcia reclama una biblioteca per al barri. De fet, Vives recorda que ja als anys setanta apareixien pintades amb el lema "volem una biblioteca" en els espais que avui ocupen la plaça del Treball. La reivindicació també va tenir una primera prova pilot quan un veí va cedir un local a l’entitat i el grup de joves del barri hi va crear una biblioteca amb llibres donats i adquirits. Ara, els veïns han posat el focus en el complex de Sallarès Deu. L’Ajuntament hi ha impulsat en els darrers anys diferents projectes, entre els quals l’Escola de Restauració, però l’entitat assenyala una de les naus, la situada tocar del carrer Viladomat, com a possible ubicació de la biblioteca. La proposta es va portar al ple municipal del juny mitjançant una moció que fixava el 2031 com a horitzó per tenir l’equipament. La iniciativa va rebre el suport de tots els grups excepte el govern i Vox, de manera que –de moment– ha quedat en paper mullat. "No deixarem de reivindicar-ho", exposa Vives.
Un cop més, el govern ha expressat la seva negativa a la construcció de la biblioteca: asseguren que el govern "està d’acord en què el districte cinquè necessita una biblioteca", però discrepa amb els veïns sobre la ubicació i el calendari. "On no estem d’acord és en l’on i el quan", assenyalen. El govern defensa, alhora, les inversions que l’Ajuntament ha fet els darrers anys tant en la xarxa de biblioteques municipals com al barri de Gràcia. En aquest sentit, posa com a exemples "la nova Escola de Restauració a Sallarès i Deu, el Passeig d’Antoni Farrés o el nou aparcament de Mil·lenari", entre altres actuacions.
El barri forma part del districte 5, que agrupa uns 22.328 habitants. L'únic districte de Sabadell sense cap biblioteca municipal. "Considerem que és una falta d’equitat", assenyalen diversos veïns, que recorden que els diferents plans de biblioteques de la ciutat han previst la necessitat d’un equipament al districte. L’associació defensa que Gràcia és una de les ubicacions que permetria cobrir una àrea més àmplia del districte i planteja que, en el futur, també es pugui estudiar un segon equipament a zones en creixement com Merinals-Can Gambús.
La reivindicació també compta amb el suport d’altres entitats. L’associació explica que una trentena llarga d’organitzacions van adherir-se a un manifest en favor de la biblioteca, especialment entitats culturals i educatives. Durant la Festa Major de Gràcia també es va iniciar la recollida de signatures, que els veïns volen fer créixer per presentar-la posteriorment a l’Ajuntament. No és la primera vegada que el barri intenta demostrar que hi ha demanda. Durant vuit o nou anys, l’escola Pau Vila va acollir una biblioteca provisional que, segons l’associació, va generar nombrosos carnets d’usuari i activitats. "Era un projecte per donar visibilitat a la necessitat i veure que realment hi havia una resposta de la gent", recorda Vives.
De cara als pròxims mesos, l’entitat preveu reunir la seva comissió de biblioteca per concretar les accions que emprendrà. No descarta concentracions o altres mobilitzacions. L’horitzó de les eleccions municipals de maig de 2027 també apareix en el full de ruta de l’associació, que vol que els partits que han donat suport a la reivindicació incorporin la biblioteca als seus programes.