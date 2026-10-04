"Quan una comunitat s’organitza, és capaç de fer coses enormes": l’Escola Concòrdia es recupera després de les pluges

Més d’un centenar de persones han passat aquest diumenge per l’Escola Concòrdia per ajudar a recuperar el centre després de les inundacions provocades per les fortes pluges de les darreres hores. L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) explica que aquest matí, després de veure l’estat de l’escola, "no teníem clar que demà poguéssim obrir les portes amb normalitat". Per això, van fer una crida per retirar "l’aigua, el fang i tornar a posar l’escola a punt". La resposta, segons l’AFA, ha estat "immensa". Durant el dia s’hi han sumat "veïnes del barri, mestres de l’Assemblea de Docents, monitores de la Llar del Vent, famílies i mestres de l’escola". "Tothom ha aportat el que podia: temps, força, eines i, sobretot, moltes ganes d’ajudar", expliquen.
L’AFA assegura que gràcies a aquesta mobilització l’escola ha quedat preparada perquè els infants hi puguin tornar dilluns "amb normalitat, sense aigua ni fang i amb tot a lloc". En el comunicat, l’entitat també fa referència a la resposta municipal. Segons explica, l’Ajuntament va visitar el centre a les 14 h i la màquina per retirar l’aigua va arribar a les 16 h. L’AFA considera que "si haguéssim hagut d’esperar aquesta resposta, demà no hauríem pogut recuperar l’activitat amb normalitat".
L’Ajuntament ha informat aquest diumenge que la planta baixa de l’escola havia quedat inundada i que Bombers i els serveis municipals de neteja i manteniment hi estaven treballant per habilitar l’espai. L’AFA, finalment, ha volgut celebrar la resposta del veïnat i la comunitat educativa: "Quan una comunitat s’organitza, és capaç de fer coses enormes".