Sense trens per l’alerta de pluja intensa: FGC i Rodalies aturen el servei

L’alerta màxima per pluges torrencials decretada pel Govern de la Generalitat ha comportat aquest dissabte al vespre la interrupció del servei ferroviari a Catalunya. A Sabadell, tant els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) com Rodalies han deixat de prestar servei a partir de les 20 h, en el marc de les restriccions de mobilitat activades davant l’episodi meteorològic.
La mesura afecta especialment els usuaris que depenen del transport públic per desplaçar-se entre Sabadell i Barcelona o altres municipis del Vallès. En el cas dels FGC, la interrupció afecta també la línia S2, que connecta Barcelona amb Sabadell. La companyia dels FGC ha informat a través de les xarxes socials que el servei es reprendrà demà, diumenge, a partir de les 14 h, coincidint amb l’horitzó previst per a l’aixecament de les restriccions. Des de Rodalies, encara no s'ha concretat com es desenvoluparà la represa del servei.
Incertesa entre els passatgers
A l’estació de Sabadell Nord, la interrupció del servei ha agafat alguns passatgers per sorpresa. Durant els minuts previs i posteriors a l’aturada, diversos usuaris intentaven trobar alternatives per completar els seus trajectes, mentre els treballadors dels serveis ferroviaris atenien els dubtes dels viatgers.
Rachel Marcano es trobava a Sabadell Nord i havia de tornar a Sabadell Sud. L’aturada dels trens l’ha obligat a buscar altres opcions per arribar a casa. "Ara no sé com arribar, he de mirar si hi ha alternatives, estic intentant trobar recorreguts alternatius amb bus", explica.
També s’ha trobat amb dificultats Pedro Cerdán, veí de Sant Cugat que treballa a Sabadell. Havia acabat la jornada laboral a les 19 h i, en arribar a l’estació, es va trobar que ja no podia utilitzar els Ferrocarrils per tornar a casa. "M’he endut la terrible sorpresa que no hi ha trens", relata. Finalment, preveia que l’haguessin d’anar a buscar amb cotxe perquè no trobava una combinació que li permetés fer el trajecte.
Cerdán també lamenta que la informació sobre la interrupció no li hagués arribat abans: "Haurien d’haver avisat abans i d'alguna manera més directa".
En una situació similar es trobava José María Rodríguez, usuari habitual del servei de Rodalies per anar a treballar i que esperava l'últim tren en direcció a Barcelona. Tot i saber que les pluges podien provocar incidències, s'ha sorprès en trobar una aturada completa del servei. "Amb les pluges sabia que els trens venien amb retard, però que passaria això no m’ho esperava. És una situació molt crítica", conclou.