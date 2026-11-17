L'Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) fa un pas més en la seva trajectòria investigadora amb l’impuls de dos doctorats industrials. És la primera vegada que el centre aconsegueix aquest tipus d’ajuts, que permeten estrènyer els vincles entre la recerca científica i el món empresarial. Les investigadores Aina Jiménez i Verónica Monforte seran al capdavant de dues tesis que posen el focus en problemes de salut de gran abast i que busquen trobar-hi noves respostes.
Els projectes compten amb dos ajuts predoctorals competitius. En el cas de Monforte, el finançament arriba del programa de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya, mentre que Jiménez ha obtingut un ajut de l’Agencia Estatal de Investigación (AEI). Més enllà de la formació de noves investigadores, aquestes iniciatives volen acostar els resultats dels laboratoris a l’entorn empresarial i facilitar que es tradueixin en aplicacions concretes.
Les aigües residuals hospitalàries
Una de les línies de treball parteix d’un element quotidià que pot amagar informació molt valuosa: les aigües residuals dels hospitals. Aina Jiménez hi centrarà la seva tesi, titulada Plataforma Avanzada de Vigilancia Epidemiológica en Aguas Residuales Hospitalarias (HARE), que durà a terme amb l’empresa LABAQUA i el grup d’estudi de les infeccions comunitàries i relacionades amb l’atenció sanitària de l’I3PT.
La investigació s’emmarca en el projecte europeu LIFE GENESYS, que treballa per frenar la propagació de les resistències antimicrobianes a través del cicle de l’aigua. En concret, es vol trobar la manera de detectar i seguir la pista dels patògens i dels gens de resistència que circulen per les aigües residuals hospitalàries. També s’estudiaran possibles tractaments per reduir-ne la presència.
Conèixer millor la sèpsia
L’altra recerca mira cap a la sèpsia, una malaltia greu que continua sent una de les principals causes de mortalitat hospitalària a escala mundial. Verónica Monforte estudiarà els biomarcadors sanguinis de pacients amb alteracions de la resposta immunitària.
El projecte, que es durà a terme amb l’empresa Loops Diagnostics, reprèn la feina feta en una recerca anterior finançada per l’AEI dins la convocatòria de projectes de col·laboració publicoprivada. Aquell treball va permetre desenvolupar i validar SEPTILOOP, un dispositiu innovador pensat per agilitzar el diagnòstic de la sèpsia.
Ara, la investigació vol anar un pas més enllà i aprofundir en els biomarcadors presents a la sang per entendre per què la malaltia pot presentar-se de maneres diferents segons el pacient. Identificar aquests perfils pot ajudar a ajustar millor les decisions mèdiques i avançar cap a tractaments més específics.