L'edifici de l'Homedes: entre l’enderroc i la rehabilitació

Enderroc total o rehabilitació. El futur de l’Homendes, l’edifici protegit del carrer de la Rosa, 8 (Centre) que havia acollit aquesta històrica merceria, es debat entre aquestes dues opcions. L’esfondrament parcial de ja fa gairebé vuit mesos ( el 15 de març) va deixar l’immoble en un estat molt delicat: la façana del primer pis es va desprendre i, després de treure la runa, els propietaris van fer unes primeres obres d’urgència per assegurar l’estructura de l’edifici fins a decidir què se’n faria finalment.
La decisió final l'haurà de validar
l’Ajuntament de Sabadell, a través d’Urbanisme, i en ser un edifici protegit el seu cas s’està estudiant a la Taula de Patrimoni, amb la participació tant dels tècnics municipals de l’àrea com de la propietat a través dels seus arquitectes. De moment, el consistori ha rebutjat la petició dels propietaris d’enderrocar totalment l’edifici, tal com confirmen fonts municipals, perquè “abans de dictaminar, des de l’Ajuntament volem estudiar les diverses possibilitats de recuperació”. Els tècnics volen valorar “propostes de reconstrucció detallades de l’edifici” abans de decidir finalment si ordena l’enderroc o la rehabilitació.
El despreniment al carrer de la Rosa
Juanma Peláez
En aquest sentit, el professor
Pere Joan Ravetllat, de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la UPC i del grup de recerca Rehabilitació i Restauració Arquitectònica (REARQ), valora que es tracta d'un immoble que forma part del casc antic del municipi i que, "si se substitueixen a poc a poc els edificis antics, perdrà una mica el caràcter de lloc central que té" aquesta zona. Ravetllat és partidari que "si fos possible, crec que s'hauria de mantenir", tot i que caldria valorar tècnicament totes les opcions, i veure si econòmicament és viable, sempre tenint en compte que "en cap moment podem estar en una situació que generi risc. Cal assegurar que el que queda és estable i que el que es rehabiliti doni les condicions d'habitabilitat suficients". Des del seu punt de vista, si es pogués rehabilitar optaria per intentar fer-ho amb el mateix sistema constructiu de tàpia.
La Taula de Patrimoni ha demanat als arquitectes de l'edifici que aportin una anàlisi de les parts o els elements que caldria conservar i que plantegin alternatives d'intervenció sobre el futur de l'immoble, deixant la porta oberta a replantejar el nivell de protecció d'aquest bé, ara escapçat. El cas es tornarà a debatre en una pròxima reunió de la taula.
De la merceria Homedes, ja desapareguda,
se n'ha salvat el rètol, gràcies a la intervenció del grup Patrimoni Gràfic Sabadell i la col·laboració del Museu d'Història. Ara està exposat al Museu d'Art, en l'exposició de rètols d'antics comerços de la ciutat que han desaparegut.