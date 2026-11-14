El Taulí celebra la Diada de l’Infant Prematur amb una jornada per compartir experiències i donar visibilitat a les famílies

El Parc Taulí ha celebrat aquest dissabte 14 de novembre la cinquena Diada de l’Infant Prematur, una jornada que ha reunit famílies i infants al parc del centre hospitalari. La proposta ha combinat activitats lúdiques, música i espais de record amb un objectiu: donar visibilitat a la prematuritat i oferir a les famílies un punt de trobada més enllà de l’entorn assistencial.
La programació ha començat a les deu del matí amb la benvinguda i la inauguració. A dos quarts d’onze ha arrencat la gimcana del prematur, amb diverses proves distribuïdes pel parc. Els infants han pogut participar en jocs de bitlles, passar pel pintacares i el photocall, ballar i provar la pista americana. També s’hi han habilitat un racó de contes, una línia dels desitjos i un mural del prematur. A les 12.30 h,
Jaume Barri ha ofert una actuació infantil i la jornada s’ha tancat amb una xocolatada.
Entre les activitats també hi ha hagut l’Espai Cel, un racó dedicat a recordar els nadons que han mort. La jornada ha comptat, a més, amb la col·laboració de comerços i empreses de l’entorn, que han aportat obsequis destinats als infants prematurs. Els dies previs també s’han dut a terme tallers gratuïts de primers auxilis i cures a casa, impartits per professionals de la Unitat de Crítics Pediàtrics i Neonatals del mateix hospital.
Júlia Pla, infermera de la unitat de nounats i membre de l’organització, explica que la preparació de la diada ha girat al voltant de les activitats per als més petits. "
Hem preparat diferents activitats, entre elles jocs, també hem fet un mural i després l’Espai Cel, que és un espai per recordar aquells nadons que avui ens acompanyen des del cel", detalla. La música i els llibres també han completat una proposta pensada per a diferents edats.
Per a Pla, però, la importància de la trobada va més enllà de l’entreteniment. "Més que res, ho hem organitzat per reunir les famílies, per gaudir del dia i per donar visibilitat a la prematuritat", destaca.
Júlia Pla, infermera de la unitat de nounats i membre de l’organització
VÍCTOR CASTILLO
La infermera recorda que es considera prematur un nadó que neix abans de les trenta-set setmanes de gestació. Les dificultats poden aparèixer des del naixement, especialment en la respiració i l’alimentació. "
Poden necessitar suport respiratori durant dies o fins i tot setmanes", explica. També és habitual que alguns nadons no puguin alimentar-se per si sols i necessitin una sonda o, en determinats casos, alimentació per via intravenosa. "A poc a poc desenvolupen el que haurien de fer dins la panxa i, més tard, fora", assenyala.
L’atenció implica diferents especialitats:
neonatòlegs, infermeres, llevadores, auxiliars d’infermeria, psicòlegs i, quan cal, fisioterapeutes i logopedes. La unitat també ofereix suport psicològic a les famílies. Segons Pla, el servei "està a disposició dels pares i mares ingressats que necessitin parlar o rebre acompanyament durant el procés".
FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO:
La Diada de l’Infant Prematur
VÍCTOR CASTILLO
La Diada de l’Infant Prematur
VÍCTOR CASTILLO
La Diada de l’Infant Prematur
VÍCTOR CASTILLO
La Diada de l’Infant Prematur
VÍCTOR CASTILLO
La Diada de l’Infant Prematur
VÍCTOR CASTILLO
La Diada de l’Infant Prematur
VÍCTOR CASTILLO
La Diada de l’Infant Prematur
VÍCTOR CASTILLO