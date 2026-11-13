FOTOS | La plaça de Magdalena de Calonge estrena un espai renovat i jocs infantils

La plaça de Magdalena de Calonge (Serra d'en Camaró) ha reobert recentment al públic després d'un període d'obres de millora impulsat per l'Ajuntament de Sabadell. La renovació dels jocs infantils, el paviment i la vegetació són els tres principals punts clau de la reforma, que busca que la plaça sigui un espai més agradable i accessible. L'actuació forma part del pla municipal de reforma de jocs infantils amb una inversió total d'uns 2,2 milions d'euros.
En la renovació de l’àrea de jocs infantils s'han incorporat nous elements per a diferents edats, com un joc de sorra, un gronxador giratori, una estructura multijoc amb tobogan i una molla inclusiva. També s’ha renovat el paviment de cautxú de la zona de jocs, que s’ha substituït per sorra i suro a la zona de jocs accessibles, i s’ha restaurat la tanca perimetral.
Els treballs han inclòs la renovació del paviment de la plaça, la incorporació de nou arbrat i vegetació als parterres i la substitució dels bancs i papereres per afavorir els espais de descans i de trobada. La intervenció ha afectat una superfície de 2.433 metres quadrats.
Amb aquest projecte de renovació de jocs infantils ja han finalitzat les obres que també s'han fet a les places de Gernika, el Quebec, Llívia, Montellà i Can Gambús, per citar alguns exemples.