Vox obre la campanya electoral amb una crida a desallotjar Sánchez del Govern

Vox ha iniciat la seva campanya electoral pel 29N assenyalant el seu partit com a solució al relleu del govern de Pedro Sánchez. La formació aspira a guanyar els comicis i fa de la mobilització del seu electorat una de les prioritats de la campanya. Sota el lema del "sentit comú", la candidatura per Barcelona incorpora Núria Acacio, portaveu del grup municipal a Savadell que ja va concórrer a les eleccions al Parlament de Catalunya del maig de 2024 amb Vox. La regidora sabadellenca ocupa ara el catorzè lloc a la llista del partit al Congrés. En el seu programa, Vox planteja propostes sobre habitatge, serveis públics i control de fronteres com a eixos principals de la seva campanya electoral.