'Pla Renove' als barris de les Termes i la Creu de Barberà de Sabadell. El Govern de la Generalitat aportarà 12,3 milions d’euros del pla de barris i viles per transformar els habitatges, l’espai públic i els equipaments de la zona. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una compareixença davant dels mitjans aquest dijous a Lloret de Mar (la Selva). "Quan arreglem un barri comencem a arreglar un món sencer", ha afirmat tot recuperant una frase de l’expresident Pasqual Maragall.
El projecte previst al sud té la renovació de la ronda de Santa Maria com a eix central. També es millorarà el seu entorn immediat fins a l’escola La Romànica i la plaça de Castelao, on hi ha el centre cívic i el CAP de la Creu de Barberà. La remodelació serà integral, amb actuacions en els paviments i la il·luminació, que actualment presenten força deficiències.
La transformació també afectarà els equipaments de la zona. Es construirà un menjador a l’institut Les Termes i es modernitzaran tant la ludoteca Margarida Bedós com la pista poliesportiva, amb l’objectiu de recuperar-los com a espais de centralitat del barri. El pla també incorpora una vessant sostenible: inclou la plantació d’arbres i vegetació a tot l’àmbit, així com la instal·lació de plaques fotovoltaiques al mateix centre cívic i a la Biblioteca del Sud.
Rehabilitació d’habitatges i pla d’ocupació
Les Termes és un dels barris més envellits de la ciutat. La majoria dels seus habitatges es van construir a principis dels anys seixanta i acumulen deficiències en les instal·lacions, les façanes i les cobertes, així com problemes d’humitats i d’aïllament. Per aquest motiu, una part del pressupost es destinarà a la rehabilitació dels edificis residencials, amb millores estructurals i actuacions per augmentar-ne l’eficiència energètica i l’accessibilitat.
A banda de la renovació física dels barris, el projecte preveu desenvolupar plans d’ocupació específics per a la zona i fomentar els cicles de formació professional. Aquesta mesura coincideix amb la idea de menys ajudes i més formació i ocupació defensada pel govern de Marta Farrés. "Serà un abans i després per al Sud i per a les Termes", ha assegurat l'alcaldessa, Marta Farrés, després de l'anunci dels resultats de la convocatòria.
24,9 milions d’euros d’inversió fins al 2031
La inversió global s’elevarà a 24,9 milions d’euros. A banda de l’aportació de la Generalitat, l’Ajuntament hi destinarà 8,7 milions d’euros i també hi haurà 3,8 milions d’euros procedents d’altres fonts de finançament. Segons les previsions del consistori, l’execució dels treballs es durà a terme entre el 2027 i el 2031.
Sabadell és el primer beneficiari del pla de barris del Vallès, per sobre de Terrassa, que rebrà 9,9 milions d'euros per a la remodelació del barri de Can Parellada. El projecte de la ciutat ocupa el setè lloc en inversió de la vegueria de Barcelona i els principals receptors seran Martorell (14,9 milions d'euros), i Sant Adrià de Besòs i Badalona, El Prat de Llobregat i Barcelona (12,5 milions d'euros, respectivament).
Segons les previsions de la Generalitat, el Pla de barris mobilitzarà 1.600 milions d’euros durant els pròxims tres anys gràcies a les aportacions del Govern català i dels ajuntaments. El president Illa l’ha posat com a exemple de col·laboració entre administracions i com a prova que "les institucions democràtiques són instruments transformadors de la societat".