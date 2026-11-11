La vaga general ha tingut una incidència desigual als centres d'atenció primària, segons el Govern. A Sabadell, en general, hi ha hagut poca afluència d'usuaris amb una activitat tranquil·la. Per exemple, el CAP Centre ha operat amb relativa normalitat durant el dia, segons han explicat diversos usuaris. En el conjunt de Catalunya, el Govern ha xifrat en un 6,9% el seguiment de la vaga als centres del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) fins a les 12 del migdia. La dada s'ha elaborat a partir de la informació facilitada pel 64% de les entitats proveïdores de salut. La jornada coincideix amb la vaga indefinida de facultatius que va arrencar arreu del territori català a finals d'octubre i que encara es manté.
Durant la jornada, els centres sanitaris funcionen d'acord amb els serveis mínims establerts. A l'atenció primària, es garanteix el 25% de la plantilla habitual per als serveis no urgents, mentre que els centres d'urgències d'atenció primària (CUAP), els punts d'atenció continuada i els serveis d'atenció domiciliària mantenen el funcionament habitual. Als hospitals es garanteixen les urgències, l'atenció als pacients ingressats i l'activitat de les unitats especials, com les UCI, hemodiàlisi, neonatologia i parts. Les intervencions quirúrgiques i els tractaments oncològics es limiten als casos urgents o que no poden ajornar-se per motius de gravetat.
El transport sanitari també queda restringit als serveis urgents i als desplaçaments vinculats a tractaments com la diàlisi, l'oxigenoteràpia o l'atenció oncològica. Les farmàcies, per la seva banda, mantenen l'activitat habitual. El Govern assegura que els serveis essencials funcionen amb normalitat i que es garanteix l'atenció urgent. Les visites, proves diagnòstiques i intervencions no urgents que s'hagin hagut d'ajornar es reprogramaran tan aviat com sigui possible.