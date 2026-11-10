Tot el que has de saber sobre la vaga general d'aquest dimecres: convocatòries, afectacions, serveis mínims...

Sabadell i tot Catalunya afronten aquest dimecres 11 de novembre la mobilització més àmplia de la darrera dècada. La vaga general combina reivindicacions per dignificar les condicions laborals i millores per l'accés a l'habitatge, el principal motiu de la protesta. Les dificultats per poder fer front a un lloguer, l'increment del cost de la vida i els baixos salaris són les principals queixes de la ciutadania i, per aquest motiu, s'ha convocat una aturada a tot el país.
Qui convoca la vaga?
La convocatòria oficial de la vaga general, que durarà 24 hores i preveu una gran adhesió, disposa de la cobertura legal dels sindicats UGT i CCOO, amb la col·laboració de diversos sindicats minoritaris. En aquesta ocasió, el Sindicat de Llogateres i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) també han impulsat la protesta, que tindrà l'habitatge com a temàtica principal de reivindicació.
Hi ha mobilitzacions previstes?
La jornada de concentracions començarà a les 8:30 h a la plaça del Vallès, on el Comitè de Vaga de Sabadell ha convocat els piquets centrals, que recorreran diferents punts de la ciutat amb l'objectiu d'informar sobre l'aturada i promoure'n el seguiment. A les 9 h, CCOO i UGT han convocat una concentració i marxa a l'Alcampo de Sant Quirze del Vallès, i a les 11 h tindrà lloc una manifestació pels carrers de Sabadell, amb sortida des d'El Corte Inglés, a l'Eix Macià. La convocatòria preveu un bloc infantil, identificat amb samarretes blanques, per facilitar la participació de les famílies amb criatures.
Finalment, la manifestació central de Catalunya està convocada a Barcelona a les 17:30 h, amb sortida des dels Jardinets de Gràcia. La marxa unitària, impulsada per la plataforma Ens Costa la Vida, el Sindicat de Llogateres i la Taula Sindical de Catalunya, compta amb el suport de CCOO i UGT i reunirà participants de diferents punts del territori.
Serveis mínims al transport públic
Durant la vaga general de dimecres, el transport públic funcionarà amb un 25% del servei habitual en hores punta, de 6:30 a 9:30 h i de 16:30 a 21 h. La mesura afectarà Rodalies, FGC, Regionals, metro, tramvia i autobusos urbans i interurbans. Fora d'aquestes franges, no s'estableix cap percentatge mínim de circulació. El transport de persones amb discapacitat mantindrà el servei habitual, com també el transport escolar per accedir als centres d'educació infantil i primària quan no disposin d'una alternativa de transport públic.
El servei d'autobusos de Transports Urbans de Sabadell (TUS) també es veurà afectat per la vaga. Els serveis mínims es garantiran durant la mateixa franja horària, tot i que es poden produir alteracions durant tota la jornada en funció del seguiment de l'aturada. L'Oficina de Mobilitat romandrà tancada.
Serveis mínims a la sanitat pública, educació i atenció personal
Els serveis sanitaris garantiran l'atenció d'urgències, els pacients hospitalitzats i els tractaments inajornables, com les intervencions quirúrgiques urgents, la diàlisi i els tractaments oncològics vitals. Els CUAP i altres centres d'atenció urgent funcionaran amb normalitat, mentre que l'atenció primària no urgent disposarà del 25% de la plantilla habitual. Les farmàcies mantindran el servei habitual, inclosos els torns de guàrdia.
D'altra banda, els centres educatius públics i privats no universitaris hauran de garantir la presència d'una persona de l'equip directiu. A infantil i primària hi haurà un docent per cada sis estudiants, mentre que a educació especial es mantindrà el 50% de la plantilla. A les llars d'infants, menjadors escolars i activitats complementàries, els serveis mínims seran del 33%.
Els serveis socials mantindran l'atenció essencial a les persones vulnerables. Les residències de gent gran i persones amb discapacitat funcionaran com un dia festiu o amb el 85% del servei habitual, segons el cas. La teleassistència mantindrà el 85% del personal i l'ajuda a domicili garantirà els serveis urgents i inajornables. Els centres de dia conservaran el servei de menjador i el 50% de la resta d'activitats, mentre que els menjadors socials i els centres d'acolliment funcionaran com en un cap de setmana o festiu.
Serveis mínims a l'àmbit de la seguretat i les emergències
Els serveis d'emergències mantindran l'activitat essencial durant la vaga. L'atenció telefònica funcionarà amb el 85% de la plantilla en el cas de les comunicacions urgents que no es puguin ajornar, mentre que els Bombers garantiran els efectius mínims de guàrdia i ampliaran en cas que es declari emergència oficial. També s'assegurarà el subministrament d'aigua, gas i electricitat, com també la reparació d'avaries urgents. La seguretat privada i els serveis de manteniment de carreteres i túnels disposaran de dotacions mínimes per atendre incidències i garantir la seguretat.
Serveis mínims a l'administració pública, serveis judicials i altres serveis essencials
Les oficines d'atenció ciutadana i els registres funcionaran amb un mínim de tres persones per centre, mentre que al Districte Administratiu n'hi haurà quatre. Es garantiran els tràmits urgents i inajornables, com els serveis essencials dels centres penitenciaris i de l'administració de justícia, incloses les guàrdies judicials.
D'altra banda, els mitjans de comunicació públics garantiran el 50% dels continguts informatius habituals, mentre que els serveis funeraris mantindran el 85% de la recollida de difunts. També s'assegurarà el transport de productes essencials i mercaderies peribles que no es puguin conservar més de 24 hores. A les autopistes, treballarà un terç del personal dels serveis essencials. La resta d'activitats imprescindibles funcionaran com un dia festiu o amb el 50% del servei habitual.