ARA A PORTADA

FOTOS | Un cotxe atropella una vianant a Can Gambús

Sabadell

Els bombers han rebut l'avís del succés quan passaven pocs minuts de les sis de la tarda

  • Atropellament a Can Gambús -
Publicat el 10 de novembre de 2026 a les 19:38
Actualitzat el 10 de novembre de 2026 a les 19:41

Un turisme hauria atropellat una dona que creuava per un pas de vianants a la carretera de Terrassa (N-150) aquest dimarts 10 de novembre a la tarda segons les primeres informacions.

Els bombers han rebut l'avís de l'incident a les 18.12 h i hi han enviat una dotació. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i la Policia Municipal també hi han destinat efectius per atendre la persona afectada. El carril d'accés a Sabadell per aquesta via ha estat tallat al trànsit mentre han durat les tasques de socors.

  • Atropellament a Can Gambús

 

  • Atropellament a Can Gambús
Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades