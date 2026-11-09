ARA A PORTADA

Serveis mínims a FGC per a la jornada de vaga de l'11 de novembre

Vallès

A la línia Barcelona-Vallès es garanteix el 25% del servei habitual durant les hores punta

  • La línia del Vallès d'FGC finalitza al Parc del Nord -
Publicat el 09 de novembre de 2026 a les 12:22

Davant l’anunci de vaga convocada a diferents sectors a Catalunya per la jornada del dia 11 de novembre, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) garantirà serveis mínims, segons l’establert pel Departament d’Empresa i Treball. A les línies Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia i Lleida-La Pobla es garanteix el 25% del servei habitual de 6.30 a 9.30 hores i de 16.30 a 21 hores. Durant la resta de franges no s’han decretat serveis mínims i, per tant, el servei d’FGC dependrà del seguiment de la vaga. Als trens turístics (Cremallera i funiculars de Montserrat, Cremallera de Núria) es poden produir afectacions atenent el seguiment de la vaga. Les persones que es desplacin amb els 'ferros' poden seguir la informació actualitzada del servei a través dels canals habituals.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades