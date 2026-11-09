ARA A PORTADA
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Sabadell Can Puiggener busca espai per aparcar el cotxe: "La pressió al barri és molt gran" Marta Ordóñez
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Sabadell El ple de Sabadell aprova inicialment els pressupostos de 2027, entre crítiques Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell "Una única actuació pot durar dies o setmanes": així treballen els GRAE Subaquàtics Jan Cañadell Puigmartí
Serveis mínims a FGC per a la jornada de vaga de l'11 de novembre
Vallès
A la línia Barcelona-Vallès es garanteix el 25% del servei habitual durant les hores punta