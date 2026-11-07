'Som la Ceba!' reivindica el joc compartit com a alternativa a les pantalles

El joc, els contes i les estones compartides han pres aquest dissabte al matí el Casal Pere Quart i la plaça del Doctor Robert. Sabadell ha celebrat la tercera edició de Som la Ceba!, una jornada pensada per a infants de 0 a 6 anys i les seves famílies que enguany s'ha presentat amb el lema Viu i passa pantalla. La proposta ha combinat espectacles i activitats lúdiques amb espais d'informació sobre la criança i el desenvolupament durant els primers anys de vida.
La matinal ha arrencat al Casal Pere Quart amb Rigoberta i el Windigo, un espectacle de teatre i titelles d'Enginyeria Sense Fronteres. La història segueix una nena d'una comunitat indígena que ha de fer front a un monstre que amenaça el seu poble i el territori on viu. Poc després, a les dotze, la plaça del Doctor Robert ha acollit La Petra, una proposta adreçada especialment als infants de 3 a 6 anys.
Més enllà dels espectacles, les famílies han pogut participar en tallers de pintura i manualitats, fer xapes, jugar i tafanejar llibres a la bibliomòbil. També hi ha hagut un espai informatiu de l'Institut Català de la Salut (ICS), amb professionals que han compartit consells sobre el desenvolupament dels infants, els hàbits saludables i la importància del joc en la relació entre criatures i adults.
Per a Albajai Garcia, de l'organització de Som la Ceba!, dedicar una jornada a aquesta franja d'edat és especialment necessari. Considera que "la petita infància no sempre rep l'atenció que mereix", tot i que és una etapa decisiva en el creixement. "És on s'estableixen una mica tots els hàbits de salut i on comença tota la gestió emocional", ha explicat. Garcia defensa que tenir cura dels primers anys és també "una manera de garantir que tots els infants puguin créixer amb les mateixes oportunitats".
El lema d'aquesta edició no és casual. En una societat on les pantalles tenen cada vegada més presència en el dia a dia, Som la Ceba! vol reivindicar activitats que sovint queden arraconades. "Volem recuperar els jocs infantils, els jocs de taula i les manualitats", ha assenyalat Garcia. Són propostes que, "a banda d'entretenir, ajuden els infants a explorar l'entorn, desenvolupar la psicomotricitat i relacionar-se amb els altres".
La jornada també vol destacar el paper de les famílies en aquest procés. Per a Garcia, el joc no és només una activitat perquè les criatures passin l'estona, sinó una manera d'enfortir els vincles i acompanyar-les mentre creixen. "Sobretot, el lligam amb les famílies. Creiem que és una oportunitat perquè pares i mares puguin acompanyar el creixement dels infants", ha destacat.