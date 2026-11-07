Instal·len nous reductors de velocitat i passos de vianants elevats en una quarantena de carrers

Sabadell ha començat a desplegar un projecte de millora de la seguretat viària que preveu la instal·lació de reductors de velocitat i passos de vianants elevats en diferents punts de la ciutat. Les actuacions, amb un pressupost de gairebé 700.000 euros, tenen com a objectiu reduir la velocitat dels vehicles, prevenir accidents i facilitar els desplaçaments dels vianants. El projecte inclou la instal·lació i millora de bandes reductores de velocitat i la construcció de passos de vianants elevats, que també permetran millorar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. A més, es renovarà la senyalització horitzontal i vertical per garantir una major visibilitat i seguretat.
Entre la quarantena de carrers on es preveu col·locar bandes reductores hi ha el carrer de Balmes, el d’Antoni Forrellad, l’avinguda de Can Bordoll i el carrer de Goya. Els passos de vianants elevats s’instal·laran en vies com el carrer de l’Himàlaia, el de Manuel de Falla i el dels Reis Catòlics, entre d’altres.
Els treballs han començat al passeig de Sant Bernat i, paral·lelament, s’han instal·lat reductors de velocitat en altres punts de la ciutat. La setmana passada es van fer intervencions als carrers de la Creueta i de les Planes, mentre que aquesta setmana s’ha actuat al carrer de Balmes, entre els carrers de Sentmenat i de Cardona. La previsió és continuar els pròxims dies als carrers d’Antoni Forrellad, Llum de la Selva i de les Naves. Al passeig de Sant Bernat, d'altra banda, les obres inclouen l’adequació dels guals de vianants, la millora de la continuïtat de les voreres a la plaça del Principat i al carrer del Duc de Gandia, i la construcció d’un pas elevat per facilitar els desplaçaments a peu.
Actuacions fins a finals de 2027
El projecte es divideix en dos lots. El primer, ja en marxa i amb un calendari de finalització previst per la primavera de 2027, comprèn els districtes 1, 2, 3 i 7, amb 14 àmbits d’actuació i un pressupost de gairebé 270.000 euros. D'altra banda, el segon lot, corresponent als districtes 4, 5 i 6, començarà el gener del 2027 i es desenvoluparà al llarg de l’any. Inclou 21 àmbits d’actuació i una inversió que supera els 424.000 euros. En total, les intervencions abastaran 35 àmbits distribuïts pels set districtes de Sabadell, amb l’objectiu de reforçar la seguretat viària i millorar l’accessibilitat als carrers de la ciutat.